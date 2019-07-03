【白色強人】劇集失手「穿崩」　玻璃倒影見到奇怪人物？

無綫重頭劇《白色強人》的強勁陣容和精彩劇情吸引了不少觀眾收看，而且出名製作認真，手術場面的逼真度非常高，務求呈現更佳的效果給觀眾。不過，周二（2日）的一集卻出現穿崩位，令人「大跌眼鏡」！

《白色強人》製作認真，受觀眾激讚。（劇照）

事緣昨晚的一集（第17集）講到醫發局與明成北醫院等主管醫生開會，溫銘章（張達倫飾）正要宣佈楊逸滔（郭晉安飾）自動當選成明成北院長之際，唐明（馬國明飾）陣營卻推選程洛雯（李佳芯飾）為下任院長。不過，眾人開大會之際，不知道大家有沒有發現到落地玻璃的反射出攝影師的倒影，而明明落地玻璃外，看到隔壁的房間並沒有人，相信不會是隔壁房間的人的身影。而除了攝影師外，還可以看到疑似是其他工作人員的倒影，因為他們穿著的明顯不是會議中的醫生們的白袍，難道製作組今次失手穿崩？

這一幕看到玻璃倒影中出現攝影師的身影，較為清楚看到他的手。（電視截圖）

點擊下圖續格看看「穿崩位」︰

+ 3 + 2

其實今次劇集《白色強人》的製作出名認真，作為一齣以醫療為主題的劇集，當然少不了有超過100場大大小小的手術場面，逼真度連網民都話「唔敢睇」。而劇組也投放了大量資源和心機在劇集，例如製作模型和廠景的搭建等，主角之一的郭晉安也曾透露他們每次拍手術場面都會有真醫生在旁提供意見，可見劇組認真對待拍攝埸面，今次出現了小小的失誤「穿崩」，相信觀眾也會體諒的！

點擊下圖觀看更多《白色強人》的精彩劇照︰