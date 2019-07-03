【白色強人．劇透】唐詩詠馬國明復合　張曦雯卻面臨重大危機！

TVB醫療劇《白色強人》圍繞着醫療改革探討，由郭晉安飾演的YT為了推行醫改不惜放棄高薪厚職，轉到公營醫院明成北。上回劇情講到YT正式接任明成北院長，並由唐明（馬國明飾）擔任副院長。YT與阿Yan（張曦雯飾）一起出席醫改方案晚會，但會場的電機房突然發生意外，一名工人被重型機器壓傷，導致嚴重腦出血，阿Yan在毫無醫療裝備下，對傷者作出搶救。

正式接任明成北院長的YT出席醫改方案晚會。（劇照）

阿Yan（張曦雯飾）即場對傷者作出搶救。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集講到，舊情未了的唐明同蘇怡（唐詩詠飾）終於復合，身為蘇怡好姊妹的Kennis（李佳芯飾）和阿Yan都戥她開心。另一邊廂，由於為現場傷者搶救的阿Yan沒有依足醫療程序，因而要接受內部聆訊，衛生局副局長游國棟（鄭子誠飾）更在會前揚言要她受罰，醫發局主席Martin（張達倫飾）在聆訊上咄咄逼人，令阿Yan百口莫辯。幸好YT趕到，表示傷者家屬已撤銷對阿Yan的控訴，讓阿Yan免受懲罰。

唐明（馬國明飾）同蘇怡（唐詩詠飾）終於復合！（劇照）

鄭子誠在劇中飾演衛生局副局長，為推行醫改不擇手段。（劇照）

此外，赤柱監獄囚犯劉東企圖自殺，送往明成北搶救。不過YT和唐明都感到有點不妥，未幾劉東在羈留病房擊傷懲教人員，並挾持德仔（何廣沛飾）逃走，正當兩人在停車場糾纏之際，劉東突然暈倒，馬國明此時趕至。

馬國明與何廣沛在劇中是師徒關係。（劇照）