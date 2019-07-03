【別人眼中的我們】被指捏造事實　調查探員：劇集純粹虛構！

根據真人真實改編的原創美劇《別人眼中的我們》（When They See Us）上月在Netflix上架後，火速成為該串流平台最多人收看的劇集，更在爛番茄奪得95%新鮮度。故事講述發生於1989年的「中央五罪犯」強姦案，因為警方急着破案而「砌人生豬肉」，令5名年齡介乎14至16歲黑人及拉丁裔青少年坐冤獄。當大家都遣責司法制度如何腐敗，日前就有兩位有份參與調查此案的探員卻發聲明表示劇集充滿謊言。

美劇《別人眼中的我們》奪爛番茄95% 揭司法腐敗警方助紂為虐

當年美國社會出現嚴重的歧視，令黑人經常受欺凌。（劇照）

綜合外國傳媒報道，探員Eric Reynolds接受訪問時表示看完劇集後根本反應不來，因為情節跟事實完全不相符，更指劇集是虛構的，並指當年自己在行動中是穿上便衣的。劇中描述了警方毆打5名青年，但事實上5人步出警局時是絲毫無損。作為非裔美國人的Reynolds強調當年警方重視的是否強姦及襲擊案不斷上升的問題，而不是種族歧視：「作為探員，我們需要花很多時間蒐集證據，我們不會四處出動，而且在逮捕他們的第一天Linda Fairstein根本不在場，這又怎樣解釋？」