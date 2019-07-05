暑假引發煲劇熱潮　前Wanna One邕聖祐向國民妹妹IU下戰書

來到暑假，又是煲劇的好時機，留在家中歎冷氣煲韓劇就最適合不過。多部話題劇集即將殺到香港，當中以IU主演的《德魯納酒店》和前Wanna One成員邕聖祐主演的《18歲的瞬間》最受矚目，必定是今個夏天最為期待的作品。

《德魯納酒店》 由國民妹妹IU（李知恩）與新生代實力男演員呂珍九主演。（黃Viu）

IU X呂珍九《德魯納酒店》 7月13日首播（逢星期六、日更新一集）

《德魯納酒店》 由國民妹妹IU（李知恩）與新生代實力男演員呂珍九主演，由王牌編劇洪氏姊妹編寫，並由《來自星星的你》吳忠煥導演執導，華麗的製作組合，令《德魯納酒店》未開播已經高度受關注。劇組早前相繼公開劇照，IU的復古造型獲網友大讚華麗百變，她亦率先在Instagram分享了古裝造型的拍攝花絮。

《德魯納酒店》劇情講述在繁華的首爾中，有一間名為「德魯納」的神秘老舊酒店，這間酒店只在晚上營業，並向「無法離開的靈魂們」展示華麗的真面目，同時也紀錄著他們的點點滴滴。張滿月（IU飾）是德魯納酒店的社長，外貌如月亮般高傲美麗，但個性古怪且心術不正，她因曾犯下大罪，而被束縛在酒店裡；而具燦成（呂珍九飾）是新上任的酒店經理，患有嚴重的強迫症和潔癖症，進駐酒店後常常被鬼魂嚇得四處逃竄，卻全力守護著女主角。「酒店」將於七月正式營業，香港觀眾在7月13日起可於「黃Viu煲劇平台」觀看。

《十八歲的瞬間》由前Wanna One成員邕聖祐、《與神同行》女星金香起領銜主演。（JTBC）

邕聖祐X金香起《18歲的瞬間》 7月22日首播（逢星期一、二更新一集）

由前Wanna One成員邕聖祐和《與神同行》女演員金香起主演的新劇《18歲的瞬間》同樣亦在7月首播。《18歲的瞬間》是童星出身的金香起成年後，首部出演的電視作品，同樣是男主角邕聖祐首次以演員身份挑戰的電視劇。早前他更在訪問上透露，希望能奪今年的新人男演員獎。兩位超高人氣演員首度合作，感覺耳目一新，難怪早在劇組公布演員陣容時，已經引發不少關注。

《18歲的瞬間》講述18歲的轉學生崔俊優（邕聖祐飾），因為不擅表達情感，早已習慣孤獨又獨立的生活；而品學兼優的柳秀彬（金香起飾）從小按照媽媽的安排，並沒有個人想法和主見地活著，直至18歲，柳秀彬有了一個願望，就是學習獨立。兩個人意外邂逅，開始改變彼此，電視劇將寫實地描繪出青春期的心理變化和苦惱，用真實的故事打動觀眾。《18歲的瞬間》將於7月22日登陸「黃Viu煲劇平台」。

《Watcher揭密者》由徐康俊主演。（黃Viu）

多位男神輪住出場

另外，多部電視劇亦在七月相繼登場，包括由韓石圭和徐康俊主演的《Watcher揭密者》、崔振赫和孫賢周擔正的《Justice》以及池晟和李世榮主演的《醫生耀漢》。香港觀眾可mark實「黃Viu煲劇平台」免費收看，緊貼韓國最新劇集潮流。

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