杜汶澤Facebook交代企圖輕生者已安全送院：做得幾多得幾多！

近1個月來很多香港人都為「逃犯條例」而上街發聲，藝人杜汶澤、何韻詩和立法會議員鄺俊宇都有持續關注，兼在個人平台開直播，望港人能夠走出陰霾，留住自己不要輕生。 今早再度發生一起企圖輕生事件，當杜汶澤收到公司導演訊息時非常擔心，更即時揸車外出尋人，在整理好後，杜汶澤在個人Facebook交代事件。

杜汶澤表示今早在Facebook嚇親大家，對唔住。（杜汶澤Facebook截圖）

首先杜汶澤收到公司導演訊息，指事主要自殺，其實阿澤一早有見過他，他曾睇過阿澤的live，最後阿澤透過導演得到事主電話，不過事主沒有回覆Whatsapp，其後阿澤在另一個post見到事主朋友提及，事主會去由細玩到大的聯和墟尋人，不過阿澤揸車兜極都搵唔到事主，於是開FB live希望事主睇到，阿澤當時情緒有少少激動，表示：「嚇親大家好對唔住。」

杜汶澤表示事主好好「佢叫我以後做好間公司嘅生意，就算唔出得面幫義士，都希望我可以供應物資。」（杜汶澤Facebook截圖）

阿澤其後講到自己好希望可以同事主當面傾，又謂知道事主好攰：「我做人做咗47年我都好攰，但係咁樣走咗屋企人會好痛心！」終於在一輪勸說下，事主終於肯見阿澤，不過條件是阿澤唔可以帶任何人去，而阿澤都要求事主等他前來。

不過在阿澤趕往現場途中，收到了事主朋友的電話，稱屯門有人見到一個司機從車內走出來倒在地上，於是加速開車前往，而當導航顯示仲有2分鐘到達時，已經見到救護車和消防員。

杜汶澤兩度淚崩直播尋企圖輕生者 「我去搵緊你，係都見埋我先」

事主已送往醫院且無大礙。（杜汶澤喱騷Chapman To’s late show Facebook截圖）

事主在擔架床上仍知有知覺，更叫阿澤幫忙保管電話和銀包，在阿澤的陪伴下前往醫院，並幫事主登記，隨後跟事主媽媽了解其近況，幸好事主經急救後並無大礙，不過需要留院觀察。

最後，阿澤在離開醫院時思考：「係咪應該做多啲年青人心理輔導嘅工作呢？我哋上一代，除咗指責年青人之外，其實係咪仲有好多嘢可以做呢？我意思指，除咗做啲節目無無聊聊娛樂下大家之外，有冇啲更加實質啲嘅工作可以做到呢⋯⋯希望有人可以幫到我。我真係好想、好想，做多啲。因為大家都係香港人，應該不分你我，做得幾多得幾多！直到做唔到為止⋯⋯」

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