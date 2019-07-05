杜汶澤兩度淚崩直播尋企圖輕生者　「我去搵緊你，係都見埋我先」

今個6月香港有多次大型示威活動，很多香港人都走到街上表態，奈何未獲得正面回應，令不少港人感到心灰，甚至產生輕生念頭。 日前立法會議員鄺俊宇和歌手何韻詩等人都走訪不少地方，向市民送上慰問以示支持，更有在網上開「樹洞」直播跟大家談談心事，緩和情緒，不過今早（5日）又有市民在網上預告將會結束自己生命，引起了藝人杜汶澤注意，更親自外出尋人！

杜汶澤在網上呼籲大家幫忙留意圖中本人。（杜汶澤Facebook截圖）

杜汶澤一直都有關汪「逃犯條例」，他今日得知有人再想犧牲生命時，在Facebook進行呼籲，好讓大家幫忙尋人「啱啱同事send 比我，有一名豬友響Facebook post 咗話要自殺。喇XXX你唔好死住，係都見埋我先！你響邊度，我send咗Whatsapp 比你，Check 下！我依家出去搵你！大家都留意下：銀色Toyota Echo見到打比 XXX」而在08:44am再度更新「已經聯絡到佢個friend，去緊同佢個friend一齊搵佢。」

杜汶澤得知消息後馬上揸車外出尋人，田蕊妮更有留言叫阿澤要小心揸車。（杜汶澤Facebook截圖）

杜汶澤一知道他有此念頭後，馬上出車在聯和墟尋人，他更含淚拍片：「喇！啊XXX我依家見到你仲online嘅，但我喺聯和墟周圍兜我搵你唔到啊，喂你可唔可以話俾我聽你喺邊到呢？兄弟你唔好放棄啊！我去搵緊你啊OK？」

短時間後，杜汶澤再上傳一段片段，今次阿澤真係感到好心痛，更喊晒口：「咁多香港人都冇放棄，你唔可以隨便放棄啊，XXX你知唔知啊？你覆我Whatsapp啦好冇啊？」講到此時阿澤已經淚落滿面，而太太田蕊妮更有留言「XXX求下你覆佢WhatsApp pls ! 杜汶澤你要小心揸車！」

最後杜汶澤成功尋回事主，更上傳救護車照片為大家報平安。（杜汶澤Facebook圖片）

最後過多1個小時，杜汶澤上傳一張救護車照片寫下「搵到喇！白車檢查中。」不少網民都留言寫下「Thank you」、「謝謝杜生」、「辛苦了」、「一個都不能少」等等留言，今次真的幸好找回他且救回一條人命。

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杜汶澤Facebook片段