【兩世歡】陳鈺琪新劇拍住回族型男　演女捕快緝捕連環殺人犯

由陳鈺琪主演的《倚天屠龍記》，讓她贏得最美趙敏稱譽，俘虜了不少粉絲，而繼《倚天》後，由陳鈺琪擔正的另一齣劇集《兩世歡》，當然讓人萬分期待。不過該劇卻一直未有播出時間，原來是因為男主角于朦朧的關係，究竟發生什麼事情？下文為大家娓娓道來。

陳鈺琪在內地劇《兩世歡》中，飾演反串男裝的小捕快阿原。（劇照）

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《倚天》是陳鈺琪首次擔當女主角的劇集，男裝扮相瀟灑，女子造型亦相當可人，加上多年拍劇經驗，首次當女一已經一炮而紅，人氣高企，而《倚天》播畢後，陳鈺琪跟于朦朧會合作一齣新劇《兩世歡》，于朦朧被譽為新疆第一美男子，跟大美女迪麗熱巴一樣來自維吾爾族，五官精緻，輪廓分明，在人氣內地劇《三生三世十里桃花》飾演楊冪兄長，當時已有不少觀眾大讚他帥氣，由他主演的劇集，還有跟鞠婧禕的《新白娘子傳奇》。

于朦朧被譽為新疆第一美男，跟迪麗熱巴一樣來自維吾爾族。（劇照）

女裝的陳鈺琪，百分百是純天然零死角美女。（劇照）

以下是陳鈺琪高清美圖：

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內地劇《兩世歡》是內地作家寂月皎皎的作品《兩世歡高門女捕》，故事講述原家大小姐原清離，一次被人劫持後暈倒，醒來後性情大變，之後逃婚至沁河縣化身阿原，當上一名小捕快，而貴公子景辭(于朦朧)隱藏身分，到沁河當上縣尉，跟阿原組成最佳拍檔，追查一連串凶殺案，在陰差陽錯下，更發現阿原真正身分其實並非原家小姐，故事曲折離奇。

于朦朧飾演的景辭，在縣尉以外還有另一個身分。（劇照）

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不過《兩世歡》和《新白娘子傳奇》原本是同檔期播出，但碰巧兩劇也是于朦朧當男主角，為了不想自己打自己，《兩世歡》才延後播出，但以陳鈺琪現時的人氣，相信《兩世歡》會很快跟觀眾見面。