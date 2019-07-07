【逃犯條例】馬蹄露FB用垃圾隱喻示威者：垃圾要求回應

自從香港特區政府擬修訂《逃犯條例》，即引起大批香港市民反對，並發起了連串的遊行和示威行動。然而特首林鄭月娥卻表示只會暫緩修訂，並不會撤回。在示威中更爆發了多次警方和示威者的衝突，有人覺得是警方濫用暴力，也有人認為警方合理執法無問題。日前有團體就舉行了撐警大會，支持警察，為他們打氣加油。藝人馬蹄露亦有參與撐警活動，並於她的facebook出post留言表示：「香港心，風雨同路，好快便會雨過天晴，由心出發丶對事不對人！香港是我家、不可摧毀她 #630撑警隊」清楚明確地表明了自己撐警的心跡。

馬蹄露身體力行撐警。(馬蹄露fb截圖)

馬蹄露之前也有出多個post譴責反修例示威者並非和平理性行動，又叫大家要用自己既分析能力來判斷。她還轉載了「齊撐特首林鄭月娥，向反中亂港暴徒說不!!!」的post，其立場顯而易見。而她前日就於fb出了一個post，內容如下：



荒謬笑話

垃圾要求回應、否則圍你：

1/爭取垃圾通街有

2/要求撤回垃圾分類

3/撤回定性我係垃圾

4/要求道歉

群衆：去圍垃圾焚化爐啦！



明顯有所隱喻，似在影射和嘲諷反修例示威者對特區政府的訴求，結果即惹來大批反修例的網民鬧爆，有網民更揚言要抵制她，罷睇她有份演出的劇集包括《愛‧回家之開心速遞》。不過李力持就給予她一百分。另外，馬蹄露今日又出post強調香港是屬於中國的。

馬蹄露出post獲李力持讚好。(馬蹄露fb截圖)

點擊下圖逐格睇馬蹄露fb嘅post：