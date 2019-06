【多圖】50歲彭羚開IG分享凍齡養生之道　全靠呢幾招靚得健康自然

現年50歲的彭羚 (Cass) 自從1998年嫁給林海峰後,便淡出樂壇,生了兩個囡囡林泳及林清的她,全心做林太相夫教子,幾乎絕跡公開活動,非常低調。不過原來Cass於兩個月前開始玩IG,同大家開心share她的凍齡秘訣,就是全靠做運動和健康飲食。Cass在IG的個人介紹中表示「By sharing what I'm practicing, I hope to inspire you to slow down and find time to do something that makes you feel good everyday. 」完全是無私的心得分享。

Cass暫時出了30多個post,主要都是她親身示範做運動的靚相和短片,還有一些美食相以及她愛犬的相,其中有一張她與媽媽慶祝母親節的合照,好溫馨。Cass所做的運動正是現時好流行的Gyrokinesis運動 ( 又稱禪柔運動) 及Gyrotonic運動 (又稱脊椎螺旋運動),能夠透過伸展運動修緊兼修靚全身肌肉的線條,同時強化肌肉及脊骨,改善姿勢,有助身體紓緩各種身體痛症,例如減輕肌頸背痛等。Gyrotonic強調多重關節的轉動以及強化韌帶和肌腱,配合對應的呼吸方法,可以同時鍛練心肺功能,是一種內外全面鍛鍊的運動。

除了運動,Cass還很注重健康飲食,她post了多款她平時食的健康食物,包括水果沙律、水果Smoothie Bowl、以及堅果能量球,全都是她home made,純天然無添加的健康美食。

