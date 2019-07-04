5部必睇7月陸劇！唐嫣竇驍拍住上　《時間都知道》拖足2年終開播

大家也這樣覺得嗎？這兩個月以來，電視劇的上檔日期越來越捉摸不定！開播到一半突然撤檔這種事已成家常便飯，媒體露出上檔消息但是官微卻一片死寂更是司空見慣，只能說現在何時上檔，根本像星座運勢預測一樣，玄啊！不過小編還是努力幫大家通靈 整理了7月即將開播的好戲，大家要不要一起來開賭盤，看看到時候哪幾部會準時開播呢？

《流淌的美好時光》（原名：《悲傷逆流成河》）

上映資訊：7月1日

開播平台：湖南衛視、騰訊視頻、台灣愛奇藝、優酷、芒果TV、WeTV

主演卡士：馬天宇、鄭爽

根據郭敬明同名小說改編，主要描述在上海弄堂裏一起長大的易遙（鄭爽飾）和齊銘（馬天宇飾）之間的愛情糾葛的故事。據說此劇改編跟以往有較多不同之處，除了有大家期待已久的天宇學長與小爽讓大家一飽眼福之外，在角色設定上也很有突破性。此外編劇也將劇情改為暖心路線，這次不虐大家的心啦！

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+ 8 + 7 + 6

《熱搜女王》

上映資訊：7月4日

開播平台：搜狐視頻

主演卡士：李昕嶽、鄧尼斯吳、徐開騁、瞿穎

據說是根據真實案例改編而成的網劇，劇情描述外貌姣好的輕熟女歸宓（李昕嶽飾）因與前男友洛澄（鄧尼斯吳飾）參加一檔戀愛類綜藝節目而爆紅，以30歲「高齡」進入演藝圈，成為炙手可熱的新晉「熱搜女王」，並簽約進入T-stage藝人經紀公司。然而，伴隨名氣而來的卻是超乎想像的各種明爭暗鬥與暗潮洶湧。為了在這圈子生存下去，歸宓不得不運用超高EQ以及各種手腕殺出一條生路，努力成為演藝圈的「女王」。究竟這場生存戰，會不會讓演藝圈這身華美的袍子殘酷地被撕毀？這金絮其外的外表下，是否藏着敗絮其內的殘酷真相？

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+ 12 + 11 + 10

《親愛的熱愛的》（原名：《蜜汁燉魷魚》）

上映資訊：7月9日

開播平台：台灣愛奇藝

主演卡士：楊紫、李現

劇情根據墨寶非寶小說《蜜汁燉魷魚》改編，講述高能軟萌少女佟年（楊紫飾）對懷抱理想的愛國熱血青年韓商言（李現飾）一見鍾情，二人在相處中甜蜜碰撞，上演一場高智商與高情商的甜蜜夢幻愛情故事。這部也是早已被粉絲敲碗敲到破的好劇，現在有消息傳出該劇將於7月9日正式上檔，雖然不知道會不會又再被陷害，但大家還是可以先複習一下小說，好好期待一下啦！

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《時間都知道》

上映資訊：7月

開播平台：北京衛視

主演卡士：唐嫣、竇驍

由唐嫣、竇驍、楊爍領銜主演的都市情感劇《時間都知道》改編自隨侯珠的同名小說，講述了一次意外讓31歲的時簡（唐嫣飾）長睡不醒，夢境中的時簡回到了大學時代，重遇未來的丈夫葉珈成（竇驍飾）的故事。這部戲其實早在2017年就已經殺青，粉絲也是天天上官方微博像敲木魚一樣的敲碗上檔，據小道消息指出，該劇即將在7月上檔。看這官方釋出的主視覺的風格，感覺上會是一部暖心感人的好劇啊！希望7月份能準時與粉絲們見面囉！

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+ 6 + 5 + 4

《我在北京等你》

上映資訊：7月

開播平台：江蘇衛視

主演卡士：李易峰、江疏影、蔣夢婕、胡宇威

從小被一對美國夫婦收養的徐天（李易峰飾），一直生活在紐約布魯克林。美國獨立精神、自由、正義是他從耳濡目染的文化思維，但對祖國的思念，卻成為了他割捨不斷的血脈。他一直夢想成為一位知名的律師，隨性的穿着、匆忙的身影、痞痞的腔調、縝密的思維和口若懸河的辯論技巧是他生活於世的資本，但卻一直阻擋不了他進入事務所的腳步。有着強烈正義感的他、也有着對社會、對每個人、對夢想的堅持，使得他對每一個案件都很用心，也正是這份用心投入，讓他遇到了一樣在尋夢的盛夏（江疏影飾）。

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+ 3 + 2

本次的開播預告就到這邊啦！現在寫開播預告都只能用預測的，小編都懷疑自己是陸劇界唐淇陽老師了。有沒有人想跟小編來開個賭盤看哪幾部會如期上檔呢？

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》流淌的美好时光/悲傷逆流成河｜鄭爽、馬天宇主演 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】