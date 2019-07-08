5套無綫劇排隊等住播　邊一齣最令觀眾期待？

隨著《白色強人》踏入結局周、《好日子》又慘遭劣評，觀眾們又開始預視未來，討論緊接排播（已定檔）的5部無綫劇，分別是《十二傳說》、《包青天再起風雲》、《街坊財爺》、《她她她的少女時代》以及《十八年後的終極告白》。

點擊下圖睇吓呢5部劇有咩卡士同幾時播：

《白色強人》雖然好評如潮，不過就嚟播完喇；而《好日子》暫時播到而家，有唔少網友都嫌悶。（劇集封面）

《十二傳說》等到頸都長

無綫7月至9月的劇集檔期卡士不俗，尤其是足足有一年沒劇集出過的黃智雯和譚俊彥，以及近期頻頻被延播困擾的張振朗。不過最令觀眾期待的卻是由蕭正楠以及林夏薇主演的《十二傳說》。而網民最期待的主要原因是劇集是以多個詭秘的香港都市傳說作為主題，例如發生在1911年的「七姊妹金蘭殺人事件」、1963年香港大學出現的多宗鬧鬼案－「大學校園不思議事件」，是一套類似日本漫畫「金田一少年事件簿」中多個利用「傳說」的兇案調查故事，是無綫鮮有的題材。但最能激發觀眾期待的原因，一定是觀眾等得太耐。《十二傳說》於2017年11月開始拍攝，2018年4月已經有宣傳片段播出，更曾一度被排播在2018年8月，亦是2018年TVB Amazing Summer推介劇集之一。可惜該劇被一再延播，至今終於出土，觀眾等了一年，所以特別期待。

《十二傳說》已發布（劇照慎入）：