姜丹尼爾神隱6個月後首露面　推廣釜山順便為處男專輯造勢

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韓國男團Wanna One出身的姜丹尼爾今日（9/7）現身家鄉釜山的社稷棒球場，為一場棒球賽擔任開球嘉賓，以及獲委任為釜山推廣大使。今次是姜丹尼爾自1月底舉行的Wanna One解散演唱會後，相隔近半年首度公開露面。今次亦是姜丹尼爾與前東家LM娛樂爆出合約風波，成立個人公司後第一次出席活動，所以一眾姜丹尼爾粉絲早早到現場守候，希望可以一睹久違的偶像姜丹尼爾的風采。

姜丹尼爾自1月底舉行的Wanna One解散演唱會後，相隔近6個月才再次露面。（Viu《K1頭條》提供）

身穿印有「Daniel K.」字樣棒球衣的姜丹尼爾出場前，先與釜山廣域市長吳巨敦見面，對於獲委任為釜山推廣大使，姜丹尼爾感到非常榮幸，向市長承諾會努力履行職責。姜丹尼爾其後在棒球場上，獲吳巨敦頒授獎狀，並為球賽開球。之後，姜丹尼爾接受釜山廣域市Facebook專頁直播訪問，以韓文、英文和普通話向粉絲打招呼，除了推廣心水釜山美食和景點外，又透露首張個人專輯將於本月末發行，專輯富有姜丹尼爾獨有色彩，希望大家多多期待。對於神隱6個月才露面，姜丹尼爾坦言感到抱歉，又對粉絲的等待送上衷心致謝，所以以感激的心製作專輯。

姜丹尼爾獲委任為釜山推廣大使，從釜山廣域市長吳巨敦手上接過獎狀。（Viu《K1頭條》提供）

姜丹尼爾擔任開球禮嘉賓。（Viu《K1頭條》提供）

姜丹尼爾釜山開球新聞圖

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今次姜丹尼爾重出江湖，不止韓國粉絲哄動，就連海外粉絲都非常關注。今日下午，標籤「#釜山的兒子_姜丹尼爾」和「#KangDaniel」登上Twitter全球趨勢，而姜丹尼爾月底正式solo出道，一眾粉絲期待已久，相信屆時在韓國演藝圈掀起一陣旋風。

釜山廣域市Facebook專頁為隆重其事，透過Facebook全程直擊，並邀請姜丹尼爾接受訪問。（釜山廣域市Facebook專頁）

大批粉絲在棒球場外守候。（Tenasia圖片）

「#釜山的兒子_姜丹尼爾」和「#KangDaniel」登上Twitter全球趨勢。（Twitter）

姜丹尼爾開球直撃

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