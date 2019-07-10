40歲陳喬恩未經加工照片曝光　真面目崩壞嚇怕網民？

台灣女演員陳喬恩拍過無數炙手可熱的偶像電視劇，《MVP情人》、《王子變青蛙》及《命中注定我愛你》等作品都大受歡迎，有「偶像劇女皇」的稱號當之無愧。不經不覺已經踏進40歲的陳喬恩，相比起她的演藝作品，網民近年將焦點放在她容貌的變化上，更多次被質疑「外貌升級」。近日她出席公開活動時，有粉絲分享數張未被加工的原圖，意外將陳喬恩的真實模樣曝光。

（微博：@陳喬恩工作室）

（微博：@娛大掌櫃）

在沒有加工的照片中的陳喬恩，面部瑕疵和真實身材全部被一覽無遺，不但雙頰、淚溝下方有凹陷的陰影，笑的時候的表情更帶有一絲僵硬，與之前相比甚有分別。雖然陳喬恩纖瘦形象深入民心，不過其中一張照片卻影到她腰部的贅肉，與透過工作室發布的照片略有不同。

（網上圖片）

（微博：@娛大掌櫃）

這批「崩壞」照片雖然被瘋傳，不過陳喬恩卻獲得一大班網民的支持，認為她依然很美：「已經保養得很好了」、「我要是40歲還能這樣，做夢都笑醒了」。當然亦有人留下刻薄的留言：「人都躲不過歲月的痕跡」、「年紀大了，臉往下掉」、「面相變得好恐怖」。

（微博：@陳喬恩）

（視覺中國）

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