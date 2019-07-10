瘋傳將於年尾娶宣萱　古天樂經理人否認：網上咩消息都可以傳

曾合作過多達十一套電視劇的古天樂和宣萱是不少人心目中的經典螢幕情侶，離開TVB後，二人的友情在劇外亦繼續延續，不時的互動勾起眾多劇迷的舊時回憶。不過近日有內地網民在微博爆料二人即將在年尾結婚的消息，更有不少人一度信以為真，不過一切只是虛傳，古天樂經理人出面否認：「當然不是！」

古天樂經理人否認二人的婚訊。（視覺中國）

網上傳出二人的結婚消息後，大批內地網民反應熱烈，大呼二人很登對，更有網民表示二人各自在Instagram上傳的「童顏照」就是「放閃證據」。古天樂和宣萱的結婚傳聞亦被多個國家的傳媒爭相報道，有新加坡傳媒為此向古天樂經理人求證，對方極力否認：「當然不是！」更強調網上太多不可靠的消息，什麼消息也可以傳出。

有網友指二人在Instagram上傳的「童顏照」是放閃的證據。（宣萱IG：@jessicahsuan_official）

有網友指二人在Instagram上傳的「童顏照」是放閃的證據。（古天樂IG：@kootinlok_louis）

其實古天樂和宣萱當年同期入TVB，二人本屬同齡朋友所以默契十足，曾合作過《尋秦記》、《天地男兒》、《寵物情緣》及《刑事偵緝檔案4》等十一部作品，早就儲落不少「CP粉」。古天樂出道多年一直是緋聞絕緣體，公開承認過的女友只有黃紀瑩一人，現在已經48歲的他依然未有着落，令不少粉絲心急如焚，希望他能快點尋覓幸福。雖然如今已經證實婚訊純屬虛傳，但二人依然是很好的朋友，而且更將會在電影版《尋秦記》中再次合作，備受粉絲期待。

二人曾合作拍攝11部電視劇。（網上圖片）

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