【白色強人．劇透】李佳芯終接受手術　靠馬國明郭晉安救佢一命？

《白色強人》進入倒數階段，上回劇情講到Kennis（李佳芯飾）在替病人做手術期間突然病發，要急召唐明（馬國明飾）幫手。及後她證實心臟腫瘤復發，唐明自薦為她主診，更勸她接受治療，另一邊廂，YT（郭晉安飾）因為廢除明成北急症室一事與衛生局副局長游國棟（鄭子誠飾）決裂，醫發局主席Martin（張達倫飾）將一份關於游局長的醜聞黑材料交予康橋（朱智賢飾），兩人決定放手一博……

Kennis（李佳芯飾）在做手術期間突然病發。（電視截圖）

康橋（朱智賢飾）同YT（郭晉安飾）收到游局長（鄭子誠飾）的黑材料。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集講到，游局長的醜聞曝光，郭特首（吳瑞庭飾）帶同他向公眾交代，平息風波。YT亦改變主意，與吳榮業議員（譚偉權飾）同一陣線，更提出倒戈醫改方案的最後籌碼。

YT最後改變主意，與吳榮業議員（譚偉權飾）同一陣線。（劇照）

此外，Kennis終於聽唐明的勸告，接受治療，唐明更親自為她做手術。不過心臟腫瘤切除手術難度極高，唐明同YT決定冒險採用香港醫學界從無案例的手術方案。唐明與德仔（何廣沛飾）積極為手術練習，Martin卻在手術前公開Kennis的手術方案，還邀請大批學者到明成北觀摩。雖然YT同唐明大感不悅，但也只能在明成北會議室直播手術過程。唐明分秒必爭為Kennis清除腫瘤，但在手術途中Kennis出現血管栓塞，YT即時趕入手術室協助唐明……

Kennis的手術最後成不成功？（電視截圖）