王曼喜拒絕品牌將自己「變瘦」：我已學會如何去欣賞自己！

王敏德大女兒王曼喜（Kayla）與二女兒王麗嘉，擁有一副令人羡慕的好身材，經常在社交網站大方分享大尺度性感泳裝照，大派福利。她們自小在外國長大，所以養成鬼妹仔性格，對於美的定義亦與亞洲女性有所不同。

王曼喜和妹妹王麗嘉擁有令人羡慕的好身材。（王曼喜IG：@kaylaiw）

Kayla在Instagram發文分享，有次為品牌拍攝後，照片被刻意後期加工令她很不滿：「我發現我的手臂被P圖，P成像竹一樣瘦！所以我跟他們說，我希望能自然一些，保留我手臂應有的曲線。我的骨架比一般亞洲女生寬，肌肉亦比她們多，所以我的手腳都看上去都沒有這麼瘦，不過我亦已學會如何去欣賞自己。」

王曼喜在Instagram發文分享最近為品牌拍攝被「強行瘦身」的故事。（王曼喜IG：@kaylaiw）

王曼喜笑言自己學懂如何欣賞自己的身體。（王曼喜IG：@kaylaiw）

不少香港女生認為「瘦就是美」，強迫自己減肥，又或者將自己的照片P成藤條一樣瘦，令自己看上去更「美」，但卻忽略了其實身上優點，只看見自己不完美的地方。Kayla懂得欣賞自己的心態，非常值得各位香港女生學習。

王曼喜的骨架比一般亞洲女生寬，但從不會刻意掩飾。（王曼喜IG：@kaylaiw）

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