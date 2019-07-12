【新生日記】應采兒教孕婦棄養貓狗　將來小孩過敏還是會送走寵物

應采兒主持的內地真人秀《新生日記》，拍攝4位明星準媽媽的日常生活，懷孕期間的甜酸苦辣，內容笑中有淚，令很多女性觀眾深有共鳴。但近日播出的一集，其中一位明星孕婦馬劍越，卻因飼養貓狗問題而情緒低落，原來她媽媽叫她棄養貓咪及狗狗，而在旁的應采兒表示「絕對要送走」，「貓毛會引致小孩氣喘、鼻炎」，節目播出後，應采兒被愛貓人士狠批無常識，做成棄養的壞風氣。

應采兒在節目中，教孕婦要送走家中貓狗。（Youtube影片截圖）

近年在內地發展的應采兒，不時拍攝內地真人秀節目，先後有《爸爸去哪兒》、《三個院子》、《妻子的浪漫旅行》，而熱播中的作品有《新生日記》，節目請來4位準媽媽，包括有麥迪娜、李艾、陳燃及馬劍越，拍攝她們懷孕後的生活，跟丈夫間的互動，時而吵鬧，時而甜蜜，讓觀眾覺得十分窩心，節目中還會安排明星孕婦的父母或老爺奶奶，給準媽媽帶來經驗之談。

馬劍越媽媽話要送走女兒的寵物，將來生育後寵物也不能回家。（Youtube影片截圖）

馬劍越父母願意暫時照顧狗仔，讓狗仔逃過一劫。（Youtube影片截圖）

下圖是應采兒教孕婦棄養實錄：

+ 8 + 7 + 6

節目播出後，本來口碑不錯，但到了第3集馬劍越的部分，應采兒卻慘遭網民聲討，原來馬劍越的家庭成員，除了丈夫張杰外，還有兩隻貓及一隻狗，而養過寵物的人士，也知道有毛動物或多或少都會甩毛，飼主要注意清潔衛生，而馬劍越的媽媽，除了指女兒懶於打掃，更說將來要留出空間給孫子，而貓貓狗狗等寵物，一律要送走，免得影響小朋友健康。

準媽媽馬劍越不捨得自己的貓狗，丈夫張杰努力勸服她。（Youtube影片截圖）

準媽媽馬劍越當然萬分不捨，想不到看過錄影的應采兒卻支持棄養，她說：「等小孩子出生了以後過敏，呼吸困難她就知道了，絕對送走，貓的毛比狗的毛細，貓的毛很容易引起氣喘、鼻炎，而且小朋友沒有鼻毛，等小孩子不舒服，她會哭著把牠送走。」不過應采兒的棄養言論，卻被網民批評沒常識，其實只要注意寵物及家居衛生，孕婦可以跟貓狗共同生活，而節目中馬劍越都同意了送走兩隻貓咪，而狗仔因為獲得她父母收留，暫時逃過一劫。