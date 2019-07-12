IZ*ONE齊腳韓國飛香港準備演唱會　宮脇咲良灰髮襯紅衫最搶鏡

韓國選秀節目《Produce 48》出身的限定女團IZ*ONE，今天（12日）12位成員張員瑛（張元英）、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周和李彩演齊整現身機場，出發來香港為明天的演唱會做準備，散發着12色不同的魅力。

IZ*ONE昨天才從日本返回韓國後，今早又再現身機場，提早一天出發準備組合的首個香港演唱會。雖然12位成員逗留在韓國未夠20小時，但也無影響她們來港的好心情。抵達機場後，IZ*ONE一字排開與記者及粉絲問好，安兪真和李彩演更聊到指着對方大笑，似乎12人的狀態都非常好。

IZ*ONE今天整齊出發來港，為明天的演唱會做好準備。（xsportsnews）

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除了隊長權恩妃和李彩演外，其他成員都穿上短裙熱褲大騷美腿，而12人的機場Fashion也充分展示出每人的獨有魅力。當中以宮脇咲良一頭銀色短髮，以及紅色上衣最為吸睛，她一下車就立即成為傳媒的焦點。IZ*ONE將於周六（13/7）舉辦首個香港演唱會，亦是組合繼去年12月第二次訪港。IZ*ONE在香港人氣甚高，演唱會門票早早售罄外，今天也吸引了不少香港粉絲到場接機。

宮脇咲良穿上紅色上衣搶鏡到不得了！（10asia）