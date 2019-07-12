【Marvel】奇異博士靈魂出竅有得學？　聲稱學識後可飛天穿牆

Marvel超級英雄之中，奇異博士(Doctor Strange)一直有甚多粉絲支持，無論是他的獨立電影，還是《復仇者聯盟》電影系列，奇異博士的魔法能力，包括意識跟肉體分離，飛越過去未來，甚至《終局之戰》都是他看到未來後，指出有一千四百萬分之一機會戰勝魁隆，不過奇異博士始終是一個虛構角色，勢估不到在淘寶，竟然有人兜售靈魂出竅的方法，等於擁有奇異博士的部分能力，更讓人意想不到，是有人付款購買，相當匪夷所思。

古一能將靈魂逼離肉體，意識可任意移動。（劇照）

奇異博士的魔法能力之一，就是能夠意識跟肉體分離，即是俗稱的「靈魂出竅」，而這種狀態下，意識完全不受現實環境影響，不怕冷熱，任意飛翔，一個意念已能去到另一處地方，隱形、穿牆只是小兒科，更甚者是可以讓意識穿越過去未來。雖然奇異博士甚受歡迎，但大家都知道他只是虛構的漫畫角色，純粹滿足粉絲的官能刺激，現實中要成為奇異博士，根本沒有可能。

奇異博士只是Marvel虛構角色，但仍有人想學識他的能力。（劇照）

儼如奇異博士的魔法能力，只需16元人仔，一睇已知真假啦。（淘寶截圖）

神奇的事情，近日在淘寶發生，有人兜售仿如奇異博士的「靈魂出竅」方法，聲稱在7日內可學會靈魂離體，可以任意飛行、穿牆、回到過去、探望未來，睡飽了自然會返回身體，無任何風險，更神奇是如此通天超能力，只需16元人民幣(約18元港紙)，百分百是天方夜譚，但仍有27次訂單，可知靈魂出竅確實有市場。

坊間也有教授靈魂出竅的書籍，信不信由你。（網上圖片）

其實網上一直有7日、30日學懂靈魂出竅方法，坊間也有「出體經驗課程」，但均不約而同需要聽一段音頻，而體驗者要極度疲倦，卻堅持不讓入睡，之後出現頭腦清醒，身體不能動彈，俗稱「俾鬼壓」的狀態，而體驗者聲稱感到靈魂離開肉體，能自我透視，甚至試過遇上其他靈體。但科學解釋指「靈魂出竅」其實是睡眠麻痺症，只是程度有所不同，而靈魂出體教學也是接近於催眠，信不信由你。