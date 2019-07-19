《權力遊戲》粉絲變暴徒？爛尾編劇將出席動漫展　網民：燒死佢哋

在上個月正式播完第8季大結局的火紅中世紀史詩美劇《權力遊戲》（Game of Thrones），長年以來都廣被網友封為是與《絕命毒師》（Breaking Bad）並列的一生必看神劇。（沒想到「這部」的評價居然超越《絕命毒師》）沒想到在原著作者George R.R. Martin的小說劇情被拍光之後，第8季最終大結局兩位電視編劇David Benioff和D.B. Weiss居然繳出了令全球大多數觀眾都大感失望的「史詩級大爛尾」劇情，連劇中知名角色「Cersei Lannister」的演員Lena Headey都忍不住在訪問中公開表示失望之情。

《權力遊戲》爛尾，令扮演「Cersei」的Lena Headey亦不禁公開表示失望之情。（《權力遊戲》劇照）

《權力遊戲》電視編劇雙人組David Benioff和D.B. Weiss，因為《權力遊戲》而名聲大噪的他們接下來已經被迪士尼聘請要來打造全新的《星球大戰》系列，引發眾多觀眾抗議。

David Benioff與D.B. Weiss將聯手打造全新的《星球大戰》系列．（《星球大戰》系列劇照）

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不過自從《權力遊戲》上個月播完第8季大結局之後，一直被觀眾視為是「最大毒瘤」的雙人組編劇David Benioff和D.B. Weiss都沒有出席任何公開活動，沒想到現在確定要參加即將舉行的2019聖地牙哥國際漫畫展SDCC《權力遊戲》專場活動，馬上就引起了無數《權力遊戲》觀眾熱議，因為他們已經開始計畫要如何對這兩位爛尾編劇「表達嚴正抗議」。

《權力遊戲》劇迷變暴徒？即睇網民mean爆留言▼▼▼

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透過以上這些《權力遊戲》粉絲又暴怒又好笑的參加SDCC活動建議，你是否也很希望當雙人組編劇David Benioff和D.B. Weiss上台時，會場能夠現場直播《權力遊戲》粉絲的真實反應呢？

劇情爛尾但場面極精彩！即刻重溫《權力遊戲》最終季劇照▼▼▼

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