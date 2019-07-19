《怪奇物語4》傳年底開拍　呢個角色肯定回歸？外媒：佢合約未完

Netflix恐怖美劇《怪奇物語》（Stranger Things）第三季上線後破該平台收視紀錄，上線首四日近兩千萬帳戶追完全劇，更帶動了訂閱潮，受歡迎程度可見一斑。雖然官方目前尚未正式宣布續訂第四季，從第三季劇情走向與埋下的伏筆，推出第四季是必然的。

前陣子外媒指出飾演警長Hopper的David Harbour合約簽到潛在的第四季，而根據《Production Weekly》最新公佈的拍攝日程，《怪奇物語》第四季預計於今年十月展開拍攝，意味着官方已經續訂第四季，只差一個正式公佈而已。

飾演警長Hopper的David Harbour合約簽到潛在的第四季。（《怪奇物語》劇照）

以下內容有《怪奇物語》第三季劇情

若從過往的拍攝日程來看，很有可能於2020年冬季或2021年春季回歸。由於《怪奇物語》第三季結尾，即將分隔兩地的Mike與Eleven曾提到希望能在聖誕節見面，還提到喜歡聖誕禮物，或許明年的聖誕節正是第四季回歸的最適時機。

本月初《We Got This Covered》報導，有力的消息來源向他們透露該劇原本規畫共五季，如今將改為四季完結，因此接下來的第四季為最終季。至於是否為真，只能持續觀望。

即將分隔兩地的Mike與Eleven曾提到希望能在聖誕節見面。（《怪奇物語》劇照）

《怪奇物語》第三季結尾，警長Hopper是否真的死透是最大懸念之一，無論是David Harbour的合約、抑或Murray Bauman的電話留言，皆是指向他可能還存活的線索。《Comicbook》曾詢問David Harbour回歸第四季的可能性，他則含糊帶過地說：「在片場總是會討論如何讓劇集更酷的點子，第三季祭出很多東西，在你還沒開始思考未來之前，就吸引你的目光。他們在第三季毫無保留，接下來如何發展非常重要，所以你在揣測之前一定要好好地看。」

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