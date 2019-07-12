《怪奇物語》Millie Bobby Brown成搶手貨　傳參演MCU《永恆族》

Netflix劇集《怪奇物語》（Stranger Things）近期熱播中，一眾演員又再人氣急升，其中飾演「11號」的Millie Bobby Brown被指獲Marvel Studios相中，參演明年上映的《The Eternals》（永恆族），泊到MCU呢個大碼頭，前途真係一片光明！

Millie Bobby Brown因《怪奇物語》而人氣急升。（《怪奇物語》劇照）

現年15歲的Millie Bobby Brown，2013年以劇集《Once Upon a Time in Wonderland》出道，2016年演出《怪奇物語》而為人所熟悉，去年更殺入影圈，參演月前上映的《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters），而明年面世的續作《哥斯拉對金剛》（Godzilla vs. Kong）中亦佔戲甚重。

去年加盟《哥斯拉》系列，Millie Bobby Brown在影圈大展拳腳。（電影截圖）

據外國媒體報導，Marvel Studios將於聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-Con）中介紹「永恆族」電影《The Eternals》，除了之前已公布的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及Kumail Nanjiani等卡士外，Millie Bobby Brown亦在演員名單之上。原著漫畫中，有一個名為「Sprite」的長生不老角色，有指片方曾尋找一名年齡介乎10至16歲的演員，相信Millie Bobby Brown或將扮演這個角色。