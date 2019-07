《怪奇物語》Millie Bobby Brown成搶手貨　傳參演MCU《永恆族》

Netflix劇集《怪奇物語》(Stranger Things)近期熱播中,一眾演員又再人氣急升,其中飾演「11號」的Millie Bobby Brown被指獲Marvel Studios相中,參演明年上映的《The Eternals》(永恆族),泊到MCU呢個大碼頭,前途真係一片光明!

Millie Bobby Brown因《怪奇物語》而人氣急升。(《怪奇物語》劇照)

現年15歲的Millie Bobby Brown,2013年以劇集《Once Upon a Time in Wonderland》出道,2016年演出《怪奇物語》而為人所熟悉,去年更殺入影圈,參演月前上映的《哥斯拉II:王者巨獸》(Godzilla: King of the Monsters),而明年面世的續作《哥斯拉對金剛》(Godzilla vs. Kong)中亦佔戲甚重。

去年加盟《哥斯拉》系列,Millie Bobby Brown在影圈大展拳腳。(電影截圖)

據外國媒體報導,Marvel Studios將於聖地牙哥動漫展(San Diego Comic-Con)中介紹「永恆族」電影《The Eternals》,除了之前已公布的安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)及Kumail Nanjiani等卡士外,Millie Bobby Brown亦在演員名單之上。原著漫畫中,有一個名為「Sprite」的長生不老角色,有指片方曾尋找一名年齡介乎10至16歲的演員,相信Millie Bobby Brown或將扮演這個角色。