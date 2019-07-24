「古裝初戀臉」男星迷倒女網友　最重要有一對「瑞鳳眼」

最近一部內地劇《陳情令》大受歡迎，好大原因是因為劇中兩大男主角夠晒靚仔而迷倒不少觀眾追睇。當中27歲的肖戰更獲封有「古裝初戀臉」之稱，而這種臉則意指有無辜的眼睛以及笑容笑得天真無邪，無論是時裝還是在古裝的扮相都特別令人睇得舒服。 雖然肖戰已經是佼佼者，不過在在新生代男星當中，有不少人都是屬於這種「古裝初戀臉」的，就好似《延禧攻略》中的許凱（飾傅恆）﹑陳宥維（飾五阿哥）同《香蜜沉沉燼如霜》的羅雲熙（飾潤玉），他們的長相均迷倒不少人，成為許多人心目中的男神代表。

肖戰的模樣給人感覺好單純。（循環熱戀微博圖片）

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《陳情令》肖戰

現年27歲的肖戰並不是甚麼一線男星，只是劇集《陳情令》推出之前，有不少網友都是因為他的外表而追睇該劇，最後令劇集討論度一直高舉不下，而他亦一夜成名。在劇集中梳著古裝頭的他的確迷人，露出許多男星不敢露出的高額，濃眉大眼眼神空洞特別令人覺得甚是無辜。另外，他的笑容更是令人拍案叫絕，整齊的雪白牙齒笑得天真無邪，總令人覺得溫暖一睇再睇。

特別在最近播出的劇情中，他那回眸一刻的無辜眼神令許多女網友瞬間懷孕。更有網友因為他的外表而一心二用，原本只轉心喜歡一位偶像但因為忍不住他的美而投入他的懷抱當中，網友留言：「我對不起權志龍了。」十分搞笑。其他網友則表示：「一回眸傾天下」﹑「阿姨看見一個就扛走一個」﹑「古裝真的很美」…相信無人會不喜歡。而脫去古裝扮相的肖戰時裝樣同樣迷人，留著短瀏海韓系頭的他不講還以為他是韓國Oppa添。雖然他五官突出不過最令大家讚揚的則是他一雙「瑞鳳眼」，這一種眼睛屬於比較細長，瞳孔會比較接近眼角，而這一種人的個性則比較單純﹑善良，極為容易給人一種親切溫暖感覺，所以他會令人覺得是天真無邪的。

羅雲熙的眼睛亦特別無辜。（《香蜜沉沉燼如霜》微博圖片）

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《香蜜沉沉燼如霜》羅雲熙

同樣靠古裝扮相入屋的還有羅雲熙，在《香蜜沉沉燼如霜》中他飾演的潤玉是天帝之子，個性溫潤如玉謙謙公子，仙氣十足的他獨鍾愛錦覓（楊紫飾）可以不惜付出所有，深情的表現打動不少粉絲。而脫去古裝之後，羅雲熙的私服樣總給人有一種校園學長的感覺，同樣地他同肖戰一樣擁有「瑞鳳眼」，眼神空洞令人著迷，難怪會成為「古裝初戀臉」之一的男星。

許凱的古裝樣獲得于正認可。（《延禧攻略》微博圖片）

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《延禧攻略》許凱

在劇集中許凱飾演的傅恆溫文有禮，對魏瓔珞（吳謹言飾）情深專一，更為救對方一命而放棄自己大好婚姻，因而令觀眾覺得他是暖男一名而大受歡迎。而該劇則是一部清裝劇，顧名思議他是剃了光頭上陣，外貌上完全不突兀同樣地帥氣，同時令該劇的監製于正亦大讚：「太好看了這個頭型，這是我這麼多年拍清宮最好看的。」

而當回復時裝扮相的他同樣地外貌非常出眾，梳著韓系旁分頭的他的確會給人一種溫暖的感覺。雖然他有大眼睛但無辜感就似乎無那麼重，不過無論如何都好都是被認證的帥哥。

陳宥維一樣因為《延禧攻略》大受歡迎。（陳宥維微博圖片）

《延禧攻略》陳宥維

雖然在《延禧攻略》中陳宥維飾演的五阿哥戲份比較少，但因為他顏值高而獲觀眾討論。現年21歲的他同樣地是濃眉大眼的男生，雖然臉型比較細小但他的頭型則比較大同圓潤，所以清裝樣非常適合他特別出眾。

而時裝樣的他亦挑戰過測試帥哥的「寸頭」，雖然有點Man的感覺但都抹不去他本身溫暖的氣質。而有時梳著中分頭的他更似足韓國Oppa走溫文路線，但他最吸引人的則是他溫暖牌笑容，笑起來非常單純無害，所以在新生代男星中古裝樣比較為突出之一。