27歲大學高材生奪泰國變性人選美冠軍　身材比例極佳有氣質

泰國年度變性選美盛事「蒂芬妮環球小姐」（Miss Tiffany's Universe）日前在泰國芭堤雅舉行，現年27歲的公立大學高材生Ruethaipreeya Nuangle在32位佳麗中脫穎而出，贏得冠軍寶座，並將代表泰國參加2020年的國際變性人選美賽事。

冠軍Ruethaipreeya Nuangle（Miss Angie Beauty Queen Facebook）

今年的參賽佳麗質素甚高，不但每位都長得很漂亮，就連身材亦是令女人也自愧不如的完美。身高180cm的冠軍佳麗Ruethaipreeya Nuangle身材比例極佳，胸以下全是大長腿，膚白貌美勁有氣質。再加上她是一名大學高材生，就讀於泰國Sukhothai Thammathirat文學院，獲不少網民大讚很有氣質，舉手投足都充滿優雅感。

亞軍Thanyada Kunpaipuen（左）、冠軍Ruethaipreeya Nuangle（中）及季軍Patchara Sripattanakul（右）（Miss Angie Beauty Queen Facebook）

有網民認為亞軍（左）及季軍（右）比冠軍（中）更漂亮。（Miss Angie Beauty Queen Facebook）

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不過亦有人質疑她為何能得到冠軍，更批評她長得確實不及亞軍佳麗Thanyada Kunpaipuen及季軍佳麗Patchara Sripattanakul，認為她們更有資格奪得「蒂芬妮環球小姐」后冠，為她們大感可惜。

亞軍Thanyada Kunpaipuen（Miss Angie Beauty Queen Facebook）

季軍Patchara Sripattanakul（Miss Angie Beauty Queen Facebook）

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