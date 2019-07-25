達哥冇表態被粉絲狂鬧 出片送禮答謝忠實粉絲

近日香港因逃犯修訂條例爭議，導致社會撕裂日益嚴重，而週日（21/7）於元朗西鐵站發生的黑幫無差別暴打途人的暴力事件，更加令香港人的憤怒爆發，連之前不敢發聲的藝人、歌手或網絡紅人（KOL）都不再沉默，紛紛為香港站出來。早前KOL大J在Facebook呼籲所有網絡紅人是時候站出來，不要再為了保飯碗而埋沒良心一直不發聲，當時不少網民認為矛頭直指「潛水」多時的遊戲直播KOL達哥（林慧韡）。

達哥以往多次在直播中分享政治立場，但唯獨對今次的逃犯修訂條例絕口不提惹負評。（達哥IG：@tat_gor）

達哥以往多次在直播中分享政治立場，更曾於2014年雨傘運動時發聲，甚至因此宣布休台而獲得不少觀眾的支持，但唯獨對今次的逃犯修訂條例絕口不提，雖然他於22日在Facebook發文解釋，但觀眾依然不肯賣賬，堅決要杯葛達哥，與他割席，更加有忠粉怒燒印有達哥Q版肖像的遊戲卡片。

達哥在fb分享短片後，亦有留下「請大家無視引戰狗，引戰狗請離開！」意指引發駡戰的人

有粉絲燒毀達哥的Q版遊戲卡片。（網上圖片）

達哥昨日（24日）更在自己的YouTube頻道上載一條長達7分半鐘、名為「達朝滅亡已成真」的短片，指自己苦苦經營的頻道，於一夜之間流失大量觀眾。

該條短片的dislike數目遠超於like數目。（達哥YouTube：undergroundDV）

亦在同日Undergrounddv達哥 fb 分享，在fb 留言上達哥寫上「請大家無視引戰狗，引戰狗請離開！請大家無視引戰狗，引戰狗請離開！請大家無視引戰狗，引戰狗請離開！」疑似暗指引發駡戰或人身攻擊的人。

達哥的YouTube訂閱人數在30日內急跌1400人。（達哥YouTube：undergroundDV）

不少觀眾留言與達哥道別。（達哥YouTube：undergroundDV）

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