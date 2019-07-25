【Marvel】又一奧斯卡級人馬加入！　新幽靈刺客竟是「綠簿旅友」

聖地牙哥動漫展（SDCC）上Marvel帶給大家許多驚喜，其中一個就是——以《月亮喜歡藍》（Moonlight）及《綠簿旅友》（Green Book）拿下奧斯卡最佳男配角馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）也要加入Marvel電影宇宙了！Kevin Feige表示將拍攝新版《幽靈刺客》（Blade）並由馬許沙拉艾利主演，不過，這個角色馬許沙拉艾利是如何拿到的？

新版《幽靈刺客》由馬許沙拉艾利主演。（《綠簿旅友》劇照）

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想當Marvel電影宇宙的一員？主動打電話就沒問題了

跟據外媒報導，其實是馬許沙拉艾利本人自己聯絡Marvel爭取機會的，Kevin Feige說道：

「當馬許沙拉艾利打給你時，絕對非接不可。

而Kevin Feige也表示，馬許沙拉艾利因《綠簿旅友》獲得奧斯卡最佳男配角不久後，就主動與Marvel聯繫了。

不過馬許沙拉艾利其實並非第一次參與超級英雄影視作品的演出，他在Netflix 的Marvel劇集《Luke Cage》第一季飾演反派「Cottonmouth」一角。也曾在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）裡為Uncle Aaron配音，《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）中也可看到他飾演反派Vector。

馬許沙拉艾利於《Luke Cage》飾演反派「Cottonmouth」。（《Luke Cage》劇照）

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《幽靈刺客》將成為馬許沙拉艾利代表作？

粉絲們對於《幽靈刺客》即將重啟十分興奮，對馬許沙拉艾利來說這也是一個很棒的機會，畢竟Marvel電影宇宙可是捧紅了無數英雄演員們。1998年，新線影業推出《幽靈刺客》系列電影，並由Wesley Snipes主演，而幽靈刺客這個角色當初最早登場於1973年的漫畫《The Tomb of Dracula》第10期，這位吸血鬼獵人身上有一半吸血鬼的血液，志在保護人類、消滅吸血鬼。而如今這角色的版權終於正式回歸到Marvel手上，由演技精湛的馬許沙拉艾利來詮釋，或許能帶給粉絲們更有意思的呈現？

舊版《幽靈刺客》由Wesley Snipes主演。（《幽靈刺客》系列劇照）

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由於《幽靈刺客》並不屬於第四階段計畫，因此尚未公開上映日期，粉絲們可能要等到第五階段才能知道更多上映細節了。

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