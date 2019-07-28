《黑寡婦》故事內容曝光？（中）　劇情取材自Marvel極黑暗漫畫！

在《復仇者聯盟》於2012年上映之後，看來漫畫編劇Nick Spencer，發現了電影隱而不談的「布達佩斯任務」，可以在漫畫裏大造文章。因此，他在開始連載的漫畫《Secret Avengers》第一期裏，讓布達佩斯成為劇情重點。

《Secret Avengers》漫畫共有16期，而從漫畫介紹就能理解這套系列的劇情核心是甚麼：

復仇者保守這世界最重要的機密，甚至他們自己也不知道在保護甚麼。

《Secret Avengers》是一套概念非常黑暗的漫畫，如今黑暗風格早已在漫畫界司空見慣，不過《Secret Avengers》試圖將神盾局放到最嚴苛的道德天平上檢視，看來仍然大膽又偏激。

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《Secret Avengers》是一套概念非常黑暗的漫畫。（漫畫封面／Marvel）

Nick Fury與Maria Hill正在實驗一套機制，當神盾局探員執行完某些機密任務之後，便將他們洗腦以忘卻任務內容，達到讓機密永遠維持機密的目的。洗腦原就是美國中情局最拿手的審問逼供手段，《Secret Avengers》放大了這些以正義為名執行的骯髒手段，顛覆讀者對於「為國家大義犧牲個人」的概念──甚至連這些穿着緊身服的英雄，也只不過是組織的棋子。

Nick Fury與Maria Hill是最佳的共犯。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

+ 2

鷹眼與Nick Fury前往布達佩斯執行一項任務，他們要阻止匈牙利軍火販子Andras Bertesy的陰謀，他想要顛覆美國政權，更糟的是，他已經從「Darkforce Dimensio」汲取到了黑暗力量，能夠開啟「任意門」──隨意連通地球上的兩個地點。他預計讓基地組織通過他的任意門，直通白宮狙殺美國總統。但是神射手（Taskmaster）與鐳射眼（Cyclops）兩位神盾局悍將，已經早一步抓到了Andras Bertesy的手下，並且逼供出了Andras Bertesy所在座標。而Nick Fury在重要情資得手之後，竟然開槍殺了這個可憐鬼。鷹眼對此舉非常憤怒，沒有必要在對方已經呈供的狀況下還要滅口。

鷹眼非常憤怒地向長官抗議，但是老奸巨猾的Nick Fury卻說是他誤會了。（漫畫截圖／Marvel）

Nick Fury解釋，這是內含治癒機能的特殊子彈，能在讓人心臟停止之後，緩慢地恢復對方的生存機能，只要過幾個小時之後他就能順利復活──這真的聽起來很扯。鷹眼很快地釋懷了（他也是很天真），開玩笑地也想要Nick Fury給他幾發這種子彈……突然，Andras Bertesy的殘黨從旁偷襲，送給鷹眼一顆直通胸膛的子彈。Nick Fury還需要盡速追查Andras Bertesy的下落，鷹眼要他快去完成任務，而Nick Fury要他放心，稍後黑寡婦就會來帶他回家。局長很快地離開，獨留身中嚴重傷勢的鷹眼躺在地上流血……

其實膻中穴被開兩洞應該很快就 GG 了吧……但是……（漫畫截圖／Marvel）

但當鷹眼再度睜開眼，黑寡婦並不在身邊。相反地，Andras Bertesy已經俘虜了他，並且急着要知道他到底知道了些甚麼。儘管身受重傷，鷹眼卻仍然不肯說出事實，Andras Bertesy動用了蘇俄的吐實藥、心靈感應、甚至是來自「Darkforce Dimensio」的惡魔──惡魔長得非常有「H.P.Lovecraft」風格。鷹眼就在胸腔中彈、被虐打、被用藥的狀況下，還被該死的惡魔鑽進口中附身。即便如此，他還是甚麼都沒說。而終於，在鷹眼被整死之前──事實上他應該早該要死了──黑寡婦自屋樑上頭翩然而至，她殺光了Andras Bertesy與他的手下，救出了鷹眼。

黑寡婦從天而降。（漫畫截圖／Marvel）

隨後，潛入白宮的恐怖份子也被Nick Fury解決了，成功解除了國安危機。Nick Fury與Maria Hill在神盾航空艦上，看着躺在病床上昏迷的鷹眼。這個故事還剩下最後的逆轉：其實，神盾局洗腦了鷹眼的記憶。鷹眼不是被Andras Bertesy的殺手打中的，對他開槍的正是Nick Fury本人：在他跟長官要子彈之後，並沒有人從暗處開槍謀算他，是突然轉身的Nick Fury給了他一發神奇子彈。在他不理解為甚麼長官要這麼做的同時，Nick Fury只說了：

這都是為了任務。

左：被竄改的記憶、右：真相（漫畫截圖／Marvel）

從一開始Nick Fury與Maria Hill就是要送鷹眼去死，以爭取黑寡婦潛入基地幹掉Andras Bertesy的時間，被長官親自開槍擊中的鷹眼，還以為自己是被暗算了，還以為自己英勇地撐過了拷問經過。的確，他能活下來是真的很不容易，但他一開始就是決定被犧牲的誘餌。

可是黑寡婦知道的布達佩斯任務不同，她出手救援遭到暴力、藥力與魔力虐待的鷹眼。她在那個地獄般的房間屋頂觀察救人時機，卻同時目睹了鷹眼曾經承受了十分駭人的多重虐待過程。因為神盾高層的記憶操縱，讓他們兩個人對布達佩斯任務的回憶完全不同，而且，明顯知道更多真相的黑寡婦（我們甚至不確定她知不知道鷹眼被自己人陷害），有可能一輩子不會向鷹眼說出實情。

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+ 10 + 9 + 8

這期漫畫的劇情讓《復仇者聯盟》更加完整：鷹眼曾經在布達佩斯被嚴苛逼供，但他始終沒有洩露機密，這種強大的意志力，讓黑寡婦相信他一定能從邪神洛基的掌握中脫身；而這起甚至連神盾局內部都需要保密的任務，正如《美國隊長2》刪除片段裏黑寡婦收到的警告，如果任務內幕曝光，不但會讓神盾局身敗名裂，也會讓忠心的探員們對長官們燃起巨大的憤怒。

我們甚至可以延伸想像：如果黑寡婦真的知道Nick Fury出手陷害鷹眼，也許這會讓她多年來對鷹眼懷抱着隱藏的歉意。而這有可能讓黑寡婦在生命的最後時刻，做出了贖罪的選擇──至少這次鷹眼的隊友有機會救他一命。

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+ 6 + 5 + 4

《Secret Avengers》第一期是一個令人心情灰暗、卻又回味無窮的故事，並非只是消費電影剩餘價值的充數之作。我們都知道Nick Fury能為了任務六親不認，但是在電影裏，我們只看到他可以詐死、可以隱姓埋名，我們知道他可以做得決絕，但不知道他可以做到多麼令人髮指──至少電影裏他沒有真正傷害過自己人。可是情報圈不是辦家家酒，而世界第一情報頭子不可能只是冷笑罵幾句 Nick Fury就能達成任務，他不但要做出六親不認的醜事，還要讓六親不知道自己應該不認他。

電影裏的Nick Fury其實只能算是「輔導級」。（《美國隊長2》劇照）

但是，這就是布達佩斯的真相了嗎？Marvel電影宇宙（MCU）決定就這樣把這個故事遺留在「無限傳奇」（Infinity Saga）階段，然後讓漫畫補完理由就算了嗎？看來沒那麼簡單。（下集待續）

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