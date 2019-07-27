《黑寡婦》故事內容曝光？（上）關鍵劇情埋藏於《復仇者聯盟4》

隨着《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的落幕，你以為一切初代復仇者聯盟成員的心願已了、恩怨已解。逝去的已逝去、離開的已離開，但有些小疙瘩其實還在我們的回憶裏作祟：黑寡婦（Black Widow）與鷹眼（Hawkeye）在布達佩斯到底遇到了甚麼？他們已經在好幾部電影裏提到了布達佩斯，在Marvel電影宇宙（MCU）的新一階段登場之前，我們還是沒有得到答案。現在，我們來試圖推理一下……你也許會發現對未來的解答。

熱心的網友還製作了「布達佩斯」海報。（Deviantart@Soph-LW）

一座城市，兩位探員：黑寡婦與鷹眼的布達佩斯

我們第一次是在《復仇者聯盟》（The Avengers）聽到布達佩斯。電影裏在黑寡婦與鷹眼抵擋「Chitauri」大軍時，黑寡婦說了：「這次就像當年的布達佩斯！」但鷹眼說了：「妳跟我記得的布達佩斯看來非常不同。」

所以你們到底在布達佩斯幹過甚麼好事？（《復仇者聯盟》電影截圖）

而在《美國隊長2》（Captain America: Winter Soldier）的刪除片段裏，當黑寡婦將神盾局的機密全數公開到網路上時，有人警告她這將會一同暴露她過去犯下的醜事，其中也提到了布達佩斯──

布達佩斯到底發生咩事？《美國隊長2》刪除片段逐格睇▼▼▼

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而在《復仇者聯盟4：終局之戰》，當黑寡婦與鷹眼飛向宿命的「Vormir」星球途中，他感慨萬千地說了：「從布達佩斯那時到現在，我們已經走了好長一段路了。」

「布達佩斯任務」到底從何而來？

大概就這樣，在我們已經的Marvel電影裏，除了那些可能隱藏在小角落的線索之外，這些是我們知道的唯一線索。三部電影提到了布達佩斯這個地名。而看來黑寡婦與鷹眼曾經一起在布達佩斯出過任務，不過他們兩人對這次任務的認知大不相同，但看來布達佩斯任務非常慘烈，足以與紐約大戰時彈盡援絕的慘況相比。

黑寡婦與鷹眼飛向「Vormir」星球中亦提到了布達佩斯。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

第一個最合理的解釋，是Marvel電影宇宙原本就無意解釋何謂「布達佩斯任務」。

這個「布達佩斯」是作為「想當年」的劇情工具使用：在許多電影與小說裏，當劇情想要強調兩個角色之間的情感深厚時，會用這種「想當年」的機制來暗示他們已經認識多年。這種也常出現在日常生活對話裏的溝通方式，可以快速地讓觀眾了解這些角色間，保留了某些他們才知道的小秘密，而在不需要介紹往事的狀況下，相信他們是好朋友──也無須介紹那些往事是甚麼，因為我們不需要時時記牢與好友之間的當年勇細節，仍然能讓友情持續至今。

關鍵劇情埋藏於《復仇者聯盟4》？重溫「黑寡婦」精彩演出▼▼▼

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這種不言可喻的感覺支持了這種劇情設計的合理性，而且這種安排更增添了一點神祕性，可以輔助刺激觀眾的想像力。

《盜海豪情》（Ocean’s Eleven）裏有很多這種設計。（《盜海豪情》劇照）

「想當年……」其實是個「麵條意外」

這種設計有一個稱呼，叫做「麵條意外」（Noodle Incident），這個稱呼來自於漫畫《Calvin and Hobbes》：劇情暗示小男孩主角Calvin，在過去幹了某件事──但無人知道他到底做了甚麼，也無法證明是他做的。我們只知道這件事對幼小的Calvin來說，是非常嚴重與超越他道德尺度的一件事，他因此非常擔心再也收不到聖誕老人給好孩子的禮物。

《Calvin and Hobbes》：男孩Calvin與他幻想中的老虎朋友Hobbes的故事。（《Calvin and Hobbes》漫畫截圖）

讀者只能從Calvin一直強調這件事不是他做的、他是被陷害的、到否認這件事的存在，來自我腦補這起意外對Calvin的嚴重程度。我們僅知道這件事與「麵條」有關：似乎與某次Calvin帶着麵條到學校作為報告之用有關，而其他資訊我們一無所知。只要有人提起麵條意外，Calvin就會一概否認，甚至動怒，對一位溫和的孩子來說，麵條意外讓他變成了怪物。

Calvin只要一聽到「麵條意外」就會情緒激憤。（《Calvin and Hobbes》漫畫截圖）

「麵條意外」的設計早在文學界與電影界使用數十年之久，許多你熟悉的作品裏都出現過這種套路。包括了《黑超特警組》（Men in Black）：「你應該看看 1968年那場外星人大遷徙！」、包括了《逃出魔幻紀》（Jumanji）裏，長大成人的Alan一直不願公開他獨自待在遊戲裏26年是如何存活下來的；《潛行空間》（Inception）裏提到「齊藤那一次任務」，這次任務的當事人似乎在過程中發現他在做夢而導致一場災難，但細節從來沒有公布。《星球大戰》系列、《異形》系列、《盜海豪情》系列等等數不盡的電影裏，都用過「麵條意外」套路來增添想像的自由度。

直到片終，《逃出魔幻紀》都沒有交代Alan怎麼長大的。（《逃出魔幻紀》劇照）

如果布達佩斯是仿造麵條意外的劇情設計，這看起來已很合理。不過，從另一方面，Marvel漫畫卻自己幫電影做了解釋……（未完待續）

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