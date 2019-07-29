《黑寡婦》故事內容曝光？（下）《復仇者聯盟》最大懸念一筆勾銷

如同黑寡婦（Black Widow）行事風格，《黑寡婦》個人電影也在否認一切的狀況下悄悄開鏡。施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）甚至連上電視採訪時，都裝傻表示，她根本不知道這部電影是否真的要發生。而且在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）之後，在我們知道黑寡婦已經為她的家人犧牲最後一次之後，這齣個人電影還能演甚麼，令人好奇。而意外地，我們還不清楚的黑寡婦與鷹眼（Hawkeye）布達佩斯之謎，卻似乎成了這部個人外傳電影的重要關鍵。

黑寡婦已經為她的家人犧牲性命。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

+ 10 + 9 + 8

自從我們在2012年的《復仇者聯盟》（The Avengers）第一次聽到匈牙利的布達佩斯這個地名之後，乃至2014年的《美國隊長2》（Captain America: Winter Soldier）裏，我們又聽到了一次，這個劇情暗示幾乎跟無限寶石一樣重要。事實上，在2014年Marvel官方在網路上公布了提到布達佩斯的《美國隊長2》刪節片段之後，已經有不少人開始疑惑，黑寡婦的布達佩斯往事會不會是下一部電影的劇情重點：也許是一部個人電影、也許是以Marvel短片（Marvel One-Shot）形式、這些都有可能。

「Marvel One-Shot」本來會是一個很有潛力長期發展的系列。（Marvel）

複習第一集：《黑寡婦》故事內容曝光？（上）關鍵劇情埋藏於《復仇者聯盟4》

複習第二集：《黑寡婦》故事內容曝光？（中） 劇情取材自Marvel極黑暗漫畫！

讓大家相信有可能的原因，來自於Marvel Studios其實已經着手開發黑寡婦個人電影好幾年，甚至遠在《復仇者聯盟》上映之前：後來擔任《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的編劇Nicole Perlman，早在2014年就曾經發文表示：她在2010／2011年左右，曾經寫過《黑寡婦》劇本的草稿，但是這份劇本卻從未真正進入製作。

Hey folks, before rumors get out of hand: I wrote a treatment for Black Widow in 2010/2011, but I am not actively developing it right now. — Nicole Perlman (@Uncannygirl) 2014年8月4日

《黑寡婦》個人電影將出現「布達佩斯任務」？

如果說，Marvel Studios總是事先未雨綢繆，那麼以Nicole Perlman的說法，也許Marvel Studios原本的確想為所有參加《復仇者聯盟》的成員各拍一部個人電影。而在鐵甲奇俠、變形俠醫、雷神與美國隊長之後，唯二沒有個人電影的角色，就只剩早在《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）出場的黑寡婦、與直到《雷神奇俠》（Thor）才出現的鷹眼。

《鐵甲奇俠2》的美豔秘書。（《鐵甲奇俠2》劇照）

+ 4 + 3 + 2

最後，我們知道這部黑寡婦／鷹眼電影沒有發生，鷹眼繼續很不爽這個電影宇宙沒有重用他、而待遇好一點的黑寡婦繼續在許多Marvel電影裏插花。而布達佩斯這個僅在黑寡婦與鷹眼兩人之間存在的密語，就這樣默默地在Marvel電影宇宙（MCU）的角落時不時地提醒着觀眾。

但是就在幾周前，許多跡象顯示，《黑寡婦》的劇組正在匈牙利的布達佩斯進行拍攝作業：有人在大街上看到這部暫名（working title）為《Blue Bayou》的電影，酷似施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）的紅髮特技演員，正在騎着重型電單車進行特技試拍；

在 Instagram 查看這則帖子 Róisín McHugh（@rosymch）分享的帖子 於 PDT 2019 年 6月 月 22 日 6:57 上午 發佈

服裝設計界大師Jany Temime於3月時宣布她將負責《黑寡婦》的服裝，而剛好她上個月也在布達佩斯工作，還正巧就在上述重機片段的同一個禮拜內；

甚至八卦媒體還拍到了施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）本人，她以一頭紅髮造型出現在布達佩斯林中，而一群工作人員正在進行勘景……

這麼巧，又是布達佩斯，Marvel電影宇宙強調了這麼多次布達佩斯，而現在《黑寡婦》電影看起來又與布達佩斯密不可分……我們甚至可以從《Blue Bayou》這個詭異的計畫名稱看出端倪：哪有河口會是藍色的？只有藍色多瑙河，而布達佩斯正是多瑙河上的重要城市──布達佩斯正是由多瑙河右岸的「布達」與左岸的「佩斯」這兩個城市合併而成。

「黑寡婦」早於首集《復仇者聯盟》已提及過「布達佩斯」。（《復仇者聯盟》劇照）

+ 9 + 8 + 7

如果《黑寡婦》真的以布達佩斯故事作為電影的主題，除了可以呼應至少三部Marvel電影裏提到的「布達佩斯任務」之外，連帶地鷹眼謝洛美維納（Jeremy Renner）也可以順理成章地出演，而理論上謝洛美維納還欠Marvel電影宇宙一部電影，《黑寡婦》說不定就是讓他一筆清償的電影。

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