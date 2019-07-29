傳黃佩霞捲入「投資糾紛」　瑜伽學生指100萬本金拖足3年未能取回

近日有傳媒報道，指黃佩霞疑似捲入一宗「投資騙局」風波，當中牽涉到過百萬港元款項。該報道訪問了一名50餘歲的商人（化名Linda）從2005年就開始跟黃佩霞學習瑜伽，二人關係密切感情要好。直到2016年6月，黃佩霞就向Linda聲稱有一名可靠的朋友開設投資公司，並向她介紹一個高回報的投資計劃。其後黃佩霞、Linda與黃的友人會面時，黃的友人稱該計劃需投資100萬港元，既能保本，而且能每月派5萬港元利息。Linda指出，黃友人對她說，5年過後，她可以取回100萬本金。

黃佩霞現在是一名專業瑜伽導師，桃李滿門。（Instagram@almenwongblair）

黃佩霞否認收取任何佣金 指自己和妹妹均有投資

Linda在該報道中聲稱自己在投資後的一年期內，從未收過所謂的「5萬元利息」，只收過2.5萬、1.17萬、甚至只有9千元的利息，一年合計收到26萬利息，與預期的每月5萬（一年合計60萬）有很大距離。之後Linda亦因為想取回本金100萬，但對方卻一拖再拖，拖足3年仍未能取回100萬本金，又稱黃佩霞曾向她解釋是公司的戶口被金管局列入懷疑名單，所以資金被凍結而未能交回本金。而該報道指，黃佩霞已向記者承認曾擔任中間人，不過否認從中收取過任何佣金，又稱自己與妹妹都有份投資，惟沒有透露投資數目。

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