ITZY新歌《ICY》19小時破千萬點擊　榮幸首與朴軫永PD合作

韓國另一怪物新人ITZY今天（29日）推出新歌《ICY》，5位成員藝智Yeji、Lia、柳真、彩鈴和有娜Yuna下午出席記者會，向傳媒公開新歌舞台。新歌MV早在凌晨12時率先公開，10小時內已達500萬點擊外，短短19小時已衝破千萬瀏覽，可見組合的高人氣。

ITZY今天帶着首張迷你專輯《IT'z ICY》，以及主打歌《ICY》回歸樂壇。組合自出道後，相隔5個月再推新專輯，成績一樣非常亮眼。記者會上隊長Yeji提到，這次新歌首次與朴軫永PD一同參與曲詞製作，她表示沒想到這麼快就有機會合作，覺得十分榮幸。而Yuna則講到出道時，獲得了「怪物新人」的稱號，這次通過《ICY》，希望令大家會有「夏天的話當然是ITZY」或者「ITZY的話當然是夏天」的想法。

ITZY今天舉行記者會，公開《ICY》舞台。（SPORTS WORLD）

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Yuna大膽挑戰淺色髮型，令人眼前一亮！（MoneyS）

Yuna、Lia、彩鈴：

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今年2月ITZY憑着《DALLA DALLA》出道，得到了巨大的關心外，收穫亦非常豐富。柳真就講到：「沒想到會有這樣反應，通過《DALLA DALLA》獲得了大量的愛，所以我們把它當成原動力，用心地準備首張專輯。」而《ICY》與出道歌一樣，想帶給粉絲夢想和自信等的信息。Lia表示這次是出道歌的延伸外，為了配合夏天亦加入了大量清涼的元素，希望粉絲能有個「Cool」的夏天。

柳真感謝對出道歌的喜愛，表示會把支持變成原動力。（sports shosun）

柳真、Yeji：