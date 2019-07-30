【開心速遞】細龍太消失25日正式回歸　豹紋泳衣性感復出！

飾演「細龍太」雷珍妮的陳偉琪早前因為赴美國參加世界表演藝術錦鏢賽（World Championships Of Peroforming Arts，簡稱WCOPA）而暫緩無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》的拍攝工作，而劇情上亦有交代她因為與龍生（鄭世豪）爭執而離港散心。原本一直沒消失指細龍太何時回歸，更曾一席傳出她將會離開劇組後會無期，不過事隔25日，於昨晚（29日）的劇集預告中，竟然發現她的蹤影，陳偉琪回覆《香港01》記者訪問時更向觀眾大派定心丸：「係正式回歸！」

「細龍太」豹紋泳衣上陣性感復出！（vthechan＠Instagram）

《沒有雷珍妮的日子》

在陳偉琪為港爭光的日子中，網民都不時在她的個人IG上留言表示掛念，而她劇中的老公龍力士（鄭世豪飾）更不時在社交網站「悼念」細龍太，將念妻的情懷以日記般的形式分享《沒有雷珍妮的日子》抒發思念之情－「沒有雷珍妮的第一天，雨。...珍妮，你這剎那在何方？」「沒有雷珍妮的第十九天，早上，晴。老婆，獨望着空櫈心難過，今天，我坐在初戀Cafe露台，不知不覺叫了你平常最愛吃的早餐A，但你...根本不在」。龍力士終於望穿秋水夢想實現，等到老婆返回劇組。

陳偉琪早前參加世界表演藝術錦鏢賽（World Championships Of Peroforming Arts，簡稱WCOPA），橫掃八個獎項。（vthechan＠Instagram）

與《開心速遞》共存亡

細龍太能夠回歸，粉絲們當然高興不已，但最怕只是曇花一現，客串幾集又再次離隊！因為早前還有一個傳聞是指陳偉琪有意離開無綫，專心發展音樂事業。不過陳偉琪受訪時就叫大家不用擔心，因為自己很享受飾演雷珍妮一角：「我feel到大家都好掛住呢個角色，我喺美國嘅時候都有盡量回覆網友嘅留言，不過大家唔洗擔心，我仲會keep住拍，只要劇組一日仲要我，我都會繼續拍落去！（之前傳你完約會離開無綫發展音樂。）其實我份約都係逐年renew嘅，今年已經簽咗約，下年亦都唔會唔簽，所以希望呢個劇我可以長做長有！」

細龍太話真係會發展音樂，嚟緊會推出一首歌，除咗會騷到自己嘅豎琴才華之外，仲會獻聲唱歌添！（資料圖片）