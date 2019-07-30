《醜女大翻身》金亞中再被質疑整容　韓網民驚呼：唔認得！

韓國女演員金亞中於2006年憑電影《醜女大翻身》一炮而紅，不但將整容女「姜漢娜」演得活靈活現，更因標致外貌成為當其時韓國女性的整容指標，帶起韓國的整容潮流。2017年金亞中因演出劇集《名不虛傳》再創事業高峰後，去年8月突然傳出車禍去世的謠言，近日她終於回歸幕前參與電影《壞傢伙們：The Movie》的拍攝，久未露面的金亞中卻被網民認不出來，惹來整容疑雲。

金亞中於2006年憑電影《醜女大翻身》一炮而紅。（《醜女大翻身》電影海報）

她當年因標致外貌成為當其時韓國女性的整容指標。（電影《醜女大翻身》劇照）

金亞中、馬東石和張基龍昨日（29日）《壞傢伙們：The Movie》出席於首爾舉辦的記者會，當中以全黑造型亮相的金亞中雖然大騷好身材，不過網民卻將關注落在她的五官上，發現她的外貌起了很大的變化，質疑她整容成癮，引起網民熱烈討論：「嗯...真的好像入廠修理過的人形公仔」、「之前更漂亮」、「滿滿是整容的痕跡！」不過亦有網民跳出來為她護航：「整容變得漂亮又如何？羨慕的話你們自己賺錢整容也可以啊」。

網民指她的外貌起了很大的變化。（視覺中國）

其實金亞中已經屢次被指整容，2016年出席電影節宣傳活動時曾經被指下巴異常凸起，亦多次被批評樣貌變得愈來愈膠，所以如今她外貌每有變化亦會自然被外界認為與整容有關。

金亞中已經屢次被指整容，亦多次被批評樣貌變得越來越膠。（視覺中國）

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