羅志祥40歲生日獲木村拓哉發文祝福　網民：跪求小豬出追星指南！

台灣男星羅志祥（小豬）日前低調度過40歲生日，不但獲眾多粉絲留言送上祝福，更得到自己的超級偶像木村拓哉送上大驚喜，特意發文祝賀他生日快樂，不少網民為他「追星成功」大感興奮：「羅志祥會開心瘋了吧！」

羅志祥是木村頭號粉絲，更曾收到木村拓哉的禮物。（微博：@羅志祥）

木村拓哉對小豬這位粉絲勁好。（微博：@羅志祥）

身處法國的木村拓哉在昨日（30日）小豬生日當天於微博上載一張巴黎鐵塔的照片，並對小豬送上生日祝福：「Happy birthday 祥！from Paris！ 」壽星小豬看到偶像的心意難掩興奮，馬上以日文留言回覆：「 祝福をいただけてとても嬉しいです。（得到你的祝福真的非常開心。） 」

木村拓哉對小豬送上生日祝福，小豬馬上興奮留言。（微博：@木村拓哉）

小豬身為「亞洲舞王」，不但擁有眾多粉絲，連不少藝人明星都視他為超級偶像。他更試過特意為以他為榜樣的組合MIRROR成員姜濤拍片慶生，皆因身為「木村頭號粉絲」 的 他亦非常明白粉絲的心情，他除了經常在社交網站呼喚偶像的名字，更會為了他飛到日本「追星」，可謂是對木村拓哉痴心一片。不過相比起其他粉絲，小豬幸運很多，不但得到木村親自上載禮物認證照，更在木村口中聽到親暱的稱呼「祥」，網民更笑稱他是追星中的典範：「跪求羅志祥出一本追星指南！」