《IU TV》破百萬訂閱！　Q&A公開對付失眠靠一奇招

近年都有不少韓星開設自己的YouTube頻道，作為與粉絲溝通的另一渠道。而IU的頻道《IU TV》成立2年半後，最近終成功衝破百萬訂閱。為了答謝粉絲的支持，她特別拍攝一條長達15分鐘的Q&A影片，回答粉絲對她好奇的問題。

雖然IU正在拍攝《德魯納飯店》，但她仍在百忙中抽空回答粉絲的問題。正式開始前，IU問工作人員一共收到多少問題。工作人員回答約3500題時，可愛的IU竟然說：「比想像少…不是應該要有三萬條嗎？」盡顯搞笑的一面。面對海量的問題，IU全部一一詳細回答。其中有粉絲問到IU會如何處理失眠問題，沒想到IU竟誠實回答「就是不睡！」。她講到：「人一天不睡也沒大問題，拍劇時經常有不能睡覺的情況。如果只剩3至4小時，睡了心情也不會好，倒不如不睡，想着去拍攝場地做甚麼好，對振作精神會有幫助。」

《IU TV》破百萬訂閱，IU特別舉辦Q&A活動回答粉絲對她好奇的問題。（IU TV截圖）

IU得到YouTube贈送的金牌，表演得非常興奮。（IU TV截圖）

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當然IU也在片中公開了不少小秘密，其中有粉絲問到她起床後必做的第一件事時。IU表示最近起床後，會先空腹飲一杯石榴汁。可是被經理人問到早上飲果汁的原因及好處後，IU老實不客氣的回答：「媽媽叫我喝的！」坦言沒有特別原因。貼心的IU更擔心自己的飲食習慣，誤導了收看的觀眾，於是請比她更專業的粉絲幫助更正。如果想知道更多關於IU的小事，粉絲可以到《IU TV》收看。

IU對付失眠的奇招，真是令粉絲觸摸不到！（IG/@dlwlrma）