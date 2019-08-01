韓國健美小姐拍片教瑜伽　孕婦瑜伽吸引近千萬人觀看

近年瑜伽風氣盛行，不少女性為了保持健康身型，即使工作忙碌沒時間做運動都會忙裡抽閒做瑜伽，因此亦有越來越多人選擇拍片於網上教瑜伽，人氣急升。韓國一位瑜伽導師李素熙（이소희）憑著亮眼外貌和性感火辣身材深受韓國網民喜愛，更有多條錄得數百萬觀看次數的瑜伽影片，人氣爆燈。

李素熙憑著亮眼外貌和性感火辣身材深受韓國網民喜愛。（BerryTV YouTube影片截圖）

李素熙的瑜伽影片有接近一千萬人數觀看。（BerryTV YouTube影片截圖）

現已30多歲李素熙是健美小姐出身，2012年曾到美國參加健美比賽得到體態獎冠軍和比堅尼獎亞軍，後來轉型成為瑜伽導師，完美體形令人羨慕。她經常被著名YouTube頻道「BerryTV」、「HYUNDAI TV」邀請拍片教瑜伽，影片中可見她敬業地瞓身做每個動作，姣好身材遮亦遮不住，甚至有網民誤會她沒穿內衣，其實只是因為身材實在太澎湃所致。拍片教瑜伽爆紅後，李素熙於去年10月開設個人YouTube頻道，拍片教瑜伽和分享健康飲食心得，吸引接近二萬名訂閱者關注。

李素熙是健美小姐出身，2012年曾到美國參加健美比賽得到體態獎冠軍和比堅尼獎亞軍。（李素熙IG：@soheefitness_korea）

李素熙完美體形令人羨慕。（sjcontents）

李素熙與外籍老公結婚後，現正懷孕中準備成為新手媽媽，她亦有拍片分享孕婦也適合做的瑜伽動作，幫助舒緩妊娠腰痛、胸部脹痛和身材走樣問題。她曾講過，自己因身型矮小，希望能變得漂亮而開始做運動，從事運動方面的職業並不是為了名氣，而是因為想即使變老了也想美麗，相比起乾瘦的身體，豐滿的身體更為漂亮，因此她正以此為目標而努力。

她經常被著名YouTube頻道邀請拍片教瑜伽。（LEXPA World YouTube影片截圖）

她在個人YouTube頻道拍片分享孕婦也適合做的瑜伽動作。（이소희 Leesohee YouTube影片截圖）

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