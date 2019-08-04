理科太太出Post曬與老公甜蜜閃照　網友驚呼：這不是理科太太！

理科太太平時與老公鬥嘴還會吐槽對方，甚至會喊「婚姻真的很辛苦」，但是理科先生最近回去美國，她就開始想念，還PO出兩人在熱戀時的照片，讓網友驚呼「這不是理科太太」！

理科太太在IG上寫道「John今天先回美國，思念他ing」，並附上兩人的閃照「熱戀時的理科情侶」，最後還是不忘吐槽老公「他從那時就是愛穿會讓自己看起來五五身的褲子」，只見照片中理科先生會將理科太太扛在肩上，還會將她一把抱起熱吻，甚至還有兩人相擁玩親親的照片，從照片可以見到理科太太陷入熱戀時的開心表情，與平常淡定面癱的表情差異很大。

網友們看了照片紛紛直呼「這真的是理科太太會po的文嗎」、「天哪太太放閃！但連放閃都要嫌棄是怎樣」、「今天什麼日子為什麼要這樣！媽呀我要瞎了」、「是不是被盜帳號了」，還有網友笑稱「那miles怎麼辦？最愛的爸爸回去了」、「理科嬰兒終於是太太的了」。

理科太太在IG上寫道「John今天先回美國，思念他ing」，並附上兩人的閃照「熱戀時的理科情侶」（理科太太IG）

理科太太與老公John一向恩愛 , 按圖看看二人的閃照 ↓↓

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