【多圖】洪天明周家蔚兩名囝囝擁高顏值　隨時成最矚目的星二代！

洪天明及周家蔚趁暑假分別帶住6歲的洪大仁（TJ）和4歲的洪竟琋（JT），一家四口去到泰國旅行。周家蔚在IG上載多張溫馨家庭照，並留言：「Almost end of their summer vacation. They are already excited to go back to school. Mama’s summer job was a success.（他們暑假快要結束了，他們已經很期待回到學校，媽媽的暑期工作取得了成功。）」當中，兩名兒子的高顏值亦成為網友討論的焦點。

半年前，二人仲有Baby Fat！（IG圖片/@janetchowkawai ）

二人近照被大讚超靚仔！（IG圖片/@janetchowkawai ）

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其實TJ和JT一直以可愛見稱，二人超有感染力的笑容不但融化一眾網友，亦成功俘虜爺爺洪金寶的心，爺爺為了兩個孫仔，更開始聽話節食做運動！洪金寶亦曾透露孫子都遺傳了自己的功夫底子，打算等孫仔長大之後送去少林寺鍛鍊一下。事隔不久，二人的近照明顯告別Baby Fat，輪廓深邃，靚仔到令人眼前一亮。人仔細細如此有型，相信二人長大後，定必是最矚目的星二代。

爺爺的小心肝！（IG圖片/@tinming7471）

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