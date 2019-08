【多圖】洪天明周家蔚兩名囝囝擁高顏值　隨時成最矚目的星二代！

洪天明及周家蔚趁暑假分別帶住6歲的洪大仁(TJ)和4歲的洪竟琋(JT),一家四口去到泰國旅行。周家蔚在IG上載多張溫馨家庭照,並留言:「Almost end of their summer vacation. They are already excited to go back to school. Mama’s summer job was a success.(他們暑假快要結束了,他們已經很期待回到學校,媽媽的暑期工作取得了成功。)」當中,兩名兒子的高顏值亦成為網友討論的焦點。

半年前,二人仲有Baby Fat!(IG圖片/@janetchowkawai )

二人近照被大讚超靚仔!(IG圖片/@janetchowkawai )

其實TJ和JT一直以可愛見稱,二人超有感染力的笑容不但融化一眾網友,亦成功俘虜爺爺洪金寶的心,爺爺為了兩個孫仔,更開始聽話節食做運動!洪金寶亦曾透露孫子都遺傳了自己的功夫底子,打算等孫仔長大之後送去少林寺鍛鍊一下。事隔不久,二人的近照明顯告別Baby Fat,輪廓深邃,靚仔到令人眼前一亮。人仔細細如此有型,相信二人長大後,定必是最矚目的星二代。

爺爺的小心肝!(IG圖片/@tinming7471)

