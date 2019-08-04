【GFRIEND香港演唱會】公開小分隊舞台　SinB激讚Sowon腿長兩米！

韓國人氣女團GFRIEND周六（3日）再度訪港，舉行演唱會「2019 GFRIEND ASIA TOUR [GOGOGFRIEND!] in HONG KONG」，6位成員Sowon、SinB、Eunha、Yuju、Yerin和Umji更特別為香港粉絲準備小分組舞台。演唱會中，6人心情都非常好，在台上講個不停，連現場翻譯都翻譯不來。

GFRIEND昨晚唱出多首大熱歌曲，包括《LOVE WHISPER》、《Sunrise》和《NAVILLERA》等，6人又唱出《Rough》的Ballad版本，令粉絲非常驚喜。講到印象最深刻，相信必定是小分組「世界和平」和「Hug Hug」的舞台。GFRIEND講到兩首歌都是組合出道的預選曲之一，所以特別通過演唱會，向粉絲公開歌曲。Umji又講到：「沒想到大家會準備手幅，看來我們真的要以小分隊出道了！」又作狀叫出兩隊的口號。6人玩的非常開心時，隊長Sowon爆出一句：「幸好我們沒有這樣出道。」引來全場的笑聲。

Yuju臨時頂上SinB獨舞的部分，她表示自己被隊友整估。（陳志嵐攝）

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SinB因傷未能跳舞 Yuji成「受害者」

由於主舞SinB因傷未能一同參與激烈舞蹈，所以不少歌曲中她獨舞的部分，需要由其他成員補上，亦成為了昨晚粉絲期待的部分之一，而Yuju則成為第一個「受害者」。她表示獨舞的部分完成是Freestyle：「你們是在作弄我吧？本來沒有打算跳，誰知道SinB給了我一個微笑就被推出來了。」在一旁食花生的成員們就不停用廣東話大讚Yuju「好勁」。去到《FINGER TIP》獨舞部分時，SinB則大聲點名Yerin，完全是避無可避！

Yerin表示慶幸五周年仍能與香港粉絲一起渡過。（陳志嵐攝）

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去到演唱會尾聲，Umji和Yuju用英文講感言答謝現場粉絲。其中Yuju分享最近有好朋友搬到香港，因此上次來港旅行時去了不少地方，可是她的願望仍是希望可再來港開演唱會，感謝粉絲讓她夢想成真。而肩傷的SinB則講到：「由於知道無法一同表演，所以上台前心情十分憂鬱，可是坐在台上看我們的成員，覺得你們特別帥氣！」她更搞笑地大讚坐着看Sowon的長腿，就像有二米長一樣，羨慕粉絲在台下看一定非常不得了。

SinB坦言上台前心情不好，幸好最後也順利完成所有演出。（陳志嵐攝）