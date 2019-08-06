內地rapper貝貝直播剁手指　Hip hop團體紅花會宣布「原地解散」

內地知名饒舌團體「紅花會」旗下Rapper貝貝在昨晚（5／8）時在直播中疑似剁掉自己尾指，及後更向觀看直播的觀眾展示自己的切割傷口，片段中可以清楚看見尾指只剩下半截，而頂部亦出現血紅色的疑似切口，震驚所有觀眾，更有人表示嚇得哭了出來。事後片段在網上瘋傳，不過由於畫面太過血腥，該直播平台已將該帳戶永久禁播，相關視頻亦已經下架，而貝貝的微博帳號的內容亦已被清空。

真實畫面非常可怕。（影片截圖）

其實貝貝在「紅花會」有「Battle King」之稱，非常擅於freestyle，在內地的人氣和名氣都非常之高。在昨晚直播剁手指之後，貝貝曾經透過自己的分身帳號發文並寫下「好著呢，不至於，愛你們」報平安，但之後又刪除文章。其後有內地媒體向貝貝的工作人員查證，該工作人員表示貝貝有甲狀線亢進症，他是因為被冤枉有網絡暴力，為了證明自己清白，貝貝才會做出這行為，又稱貝貝也是受害者。而據網民爆料，貝貝剁手指的原因是有粉絲聲稱貝貝私下與多名粉絲調情，好言相勸希望他遠敵不必要的風波，惟貝貝並不領情，情緒失控對鏡頭狂罵，繼而做出剁手指的自殘行為。

大部份網友都認為貝貝行為過激。（微博圖片）

「紅花會」翌日宣布解散？

貝貝直播剁手指的事件瞬間成為微博的熱搜話題，其所屬的「紅花會」即於直播後翌日（6/8）下午透過官方微博宣布「原地解散」，亦為因成員的行為而造成的惡劣影響致歉。

「紅花會」公告全文如下：

「至此，我們原地解散。對所造成的惡劣影響我們非常抱歉但也無法彌補、束手無策、更無能為力，同時也很擔心再二次發酵下去會有更極端的事情發生。此事純屬個人行為，與我們所從事行業、以及從業人員無關，請大眾切勿一棒子打死其他人，給一個領域定性。關心他的朋友們也請放心，我們會一直陪著他治療身體和心理上的傷，陪他走出來。最後我們希望大家遠離網絡暴力，多去關注身邊人的心理健康。我們疏忽了，造成了惡劣影響，不希望再有悲劇發生在其他人身上。」

「紅花會」旗下主要饒舌歌手：