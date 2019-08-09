【多圖】日本女星森下悠里外貌再進化　皮膚繃緊僵硬無表情

日本女星森下悠里，在寫真界相當出名，雖然身高只得160cm，身材卻達G罩杯，曾拍攝由成日漫畫改編成的電影《夫妻成長日記》，片中有不少大膽豪放的演出，成為宅男女神。森下悠里承認曾經注射過玻尿酸、箍牙及消除黑眼圈，不過她近日的外貌，卻出現了顯著變化，膠質僵硬的臉容，甚至被網民指似成人娃娃，讓粉絲美好回憶瞬間崩壞。

日本女星森下悠里的樣子，充滿膠質感，她表示只因注射了玻尿酸。（森下悠里IG圖片）

森下悠里嘗試擺出可愛Post，卻是完全無表情。（森下悠里IG圖片）

森下悠里憑火辣身材，在日本寫真界走紅多年，成為網民的集體回憶，但女神始終也會老，在歲月洗禮下，森下悠里選擇了醫學美容，而且她在綜藝節目《有吉反省會》中承認自己有整容，但就沒有動刀做手術，只是注射了玻尿酸、消除黑眼圈及矯正牙齒，至於五官及上圍則是純天然，但網民將森下的舊照片對比，卻發現外貌有顯著分別。

網民指森下悠里的外貌及身材，甚似成人娃娃。（森下悠里IG圖片）

以下是森下悠里進化版本：

+ 12 + 11 + 10

市面上的成人娃娃，反而更似真人。（網上圖片）

近日森下在Instagram展示的相片，雖然身材仍舊誇張，但樣貌卻是再一次進化，而且充滿塑膠的繃緊感覺，沒有太多表情，網民更指相中的森下，跟成人娃娃一模一樣，森下繼2011年的電影《夫妻成長日記》，演出欠缺性經驗的新婚人妻後，近年鮮有突出的角色，但以現時森下的狀態，看來演出機會更是買少見少，被其他後浪蓋過。

森下愛做運動，而且神奇地瘦身不瘦胸。（森下悠里IG圖片）

以下是森下悠里高清美圖：