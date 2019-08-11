《教束》程人富拍微電影做男主角　戲飛$300半小時售罄：會加場

時間過得太快，由陳志發監製、黃智揚執導的ViuTV劇集《教束》轉眼已播畢一個月，到底「馬修書院」一眾師生最新近況如何？

「盧Sir」（盧文達）劉俊謙剛剛完成一套新戲的拍攝；「林副校」陳秀雯將會與毛舜筠、戚美珍等4位女藝人擔任賈思樂演唱會嘉賓。「Bonix」鍾雪瑩繼續在「叱咤903」的主持工作，最近和「王天城」（凌健熙）、「啞同學」麥可怡一同拍攝可樂廣告，而「啞同學」又與「會長」唐浩然參演王貽興、劉翁編導新劇《黑市》；「為食妹」鄧麗英較早時間則和「小野」盧鎮業合拍一套以喪屍為題材的片集。

「腎仔」岑珈其向來是「接Job王」，在《教束》後，於游學修自編自導的《仇老爺爺》飾演小春，其後他將會與張建聲、陳健安@C AllStar、193@ERROR、保錡@ERROR以及「小占」英健朗，一同拍攝ViuTV新節目《港男入贅手冊》。至於另一位「接Job王」是「莊子」周漢寧，繼續保持一定曝光率，除了有份與文雪兒和李璨琛合演港台劇集《星星的孩子》外，8月底更會在舞台劇《但願人長久》裏，飾演謝君豪的兒子。



而在《教束》裏相當搶鏡，很多觀眾笑他似彭健新的「狗榮」程人富，則回到自己有份經營的YouTube頻道「小薯茄」日常拍攝工作，與幾位拍檔 ── 阿冰、呀J（Jeffery）和童童繼續大放笑彈。此外，他有份主演的微電影《男兒Don't入樽》，已於周六（10/8）在九展星影匯舉辦放映會和粉絲見面會，套裝票價雖然定價$318，但公開售票僅半小時便沽清。



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《男兒Don't入樽》8月1日賣飛，結果半小時內便售罄，雖然只有100個座位公開售票，但男主角程人富承認沒有想過觀眾反應如此熱烈，並承諾會在稍後時間加場，假如銷情依然理想，就會用其他方法讓更多人看到這套微電影。「但而家就未諗，如果真係好多人有反應嘅話，有機會會將成條片擺上網都未定。」（劉智源攝）

程人富一直以成為喜劇演員為人生目標，他坦言參演《教束》對其「星途」有很大幫助。「套劇播出街之後，係Feel到多咗人識我，以前我拍『小薯茄』短片嘅時候，有啲觀眾會喺下面留言叫我『程人富』，咁喺《教束》之後呢就多咗人嗌『狗榮』，呢班人可能係本身睇開『小薯茄』，但又有睇《教束》覺得『狗榮』好抵死，亦都有機會係純粹睇咗《教束》，而去睇番『小薯茄』。」（《教束》劇照）

《男兒Don't入樽》是一個關於理想和麵包的故事，三位男演員分別是男主角程人富（右）、呀J（Jeffery，中）以及肥蚊（左）。（受訪者提供）

《男兒》切合「小薯茄」理念 ── 平庸之輩齊心都可成大事

程人富日前接受訪問時指，《男兒Don't入樽》雖然都是由「小薯茄」團隊負責拍攝，但製作規模和影片長度皆有別於以往作品。「通常我哋啲片大約長2至5分鐘，如果係Vlog就會超過10分鐘，而家《男》就45分鐘左右。」這套作品之所以出現，是因為由其母校香港浸會大學傳理學院電影學院創立的「創意電影製作高級文憑」，於2018年為慶祝成立十周年而舉辦「十載．電影夢」活動，「所以我哋學校就搵我哋去拍條片，係講『追夢』，但我哋又唔想講番拍電影，於是就用打籃球呢個題材。」

《男兒Don't入樽》是一個關於理想和麵包的故事，劇情講述男主角的程人富（程人富飾），是一個完全沒有打籃球天份的年輕男生，偏偏他視成為職業籃球員為人生目標，「而呢個角色係有少少不切實際，佢覺得自己就算冇天份，但只要去做好多關於籃球嘅工作，咁樣努力撐落去，維持自己同籃球嘅關係，終有一日可以成為一個職業籃球員。另一方面，程人富係同兩個朋友夾錢租屋住（呀J、肥蚊飾演），但因為佢做嘅嘢搵唔到錢，於是兩個Friend只好幫佢畀住租，直至去到某個位，因為呢兩個Friend嘅工作都出現問題，去到呢一刻，佢被迫認清呢個事實，我喺呢套戲入面就一個咁嘅人。」程人富說的「現實」，不僅僅是講如何維持生活，而是大家都是平庸之輩，「要成班人一齊先會做到啲嘢！」

所以這就解釋了，何以會有《男兒Don't入樽》這個劇本，「我哋『小薯茄』就係一班咁樣嘅人，我哋嘅宗旨係一班唔係咁叻嘅人可以聚埋一齊，做到一啲好好嘅嘢，呢套片係有少少表達到呢個諗法，正如戲入面3個男仔亦唔係好叻，之後嘅劇情會講佢哋參加籃球比賽嘅時候，佢哋會用啲騎呢嘅招數去做到某啲嘢（成績）出嚟。」

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問到今次拍攝《男兒Don't入樽》最大的挑戰，程人富說不是製作時間上的趕急，而是拍攝打籃球的動作場面。「我打籃球比較渣，出到嚟個效果真係核突嘅，所以導演就要好辛苦咁，要用一啲鏡頭，去影到我好似識得打籃球咁，但我要強調，我係識得基本功夫嘅，唔係話完全唔識，只係唔叻，哈哈！」（劉智源攝）

曾在《教束》飾演梁文海校長的「智叔」廖啟智（圖中），今次在《男兒Don't入樽》擔任監製。程人富說：「上次我同智叔喺《教束》只係得群戲，今次就邀請佢客串演我老竇，但都只係隔住電話對戲，話我打電話返去舖頭問佢借錢！」（受訪者提供）

門票開售半小時沽清 加場日子還看香港局勢

《男兒Don't入樽》去年10月開鏡，程人富直言過程相當趕急，「由創作到拍攝，成件事Within一個月內搞掂，期間『小薯茄』的日常運作更幾乎全部停頓！」眾志成城，這套微電影總算趕得及在活動舉行前「起貨」，當時仍然沒有籌辦放映會，程人富解釋：「呢件事係之後先決定咁做，點解呢？因為我哋真係落咗好多心機去拍，由於當時（10周年活動）《男兒Don't入樽》放映係學校活動，唔係對外公開，好多『小薯茄』Fans睇唔到，於是我哋就決定搞一次放映會，等更多人可以睇得到，亦當係第一次嘅Fans meeting，始終Fans睇得多我哋整嘅笑片，都想睇下佢哋鍾唔鍾意我哋拍嘅微電影。」

放映會已於周六在九展星影匯舉行，只此一場，每張戲票連紀念品標價$318，結果8月1日下午3時公開售票，開售僅半小時，100張套票悉數售罄，程人富直言喜出望外。「賣之前嗰一刻都仲喺度諗，究竟係咪真係會有人捧場？始終我哋啲片向來都係免費，如果搞一個活動要收錢，唔知啲Fans係咪覺得OK呢？結果去到當日下晝3點半已經賣晒，好多人留言，多數都係話：『買唔到飛呀！』，唔係好多人講價錢問題，我都估唔到大家咁捧場。」反應如此熱烈，加場是意料中事吧？「應該會加場，可能加一場，等啲親朋戚友一齊嚟。」但何時加場？還要看看「反修例」運動的發展。「而家未定（何時加場），應該都會過多一排先，睇下到時香港嘅局勢會唔會穩定番啲。」程人富說，倘若觀眾對《男兒》的反應持續升溫，不排除會在網上公開作免費播放。

《男兒Don't入樽》由「小薯茄」兩大台柱 ── 程人富與童童飾演男、女主角。童童在網上人氣強勁，facebook專頁和Instagram的粉絲人數分別超過2.8萬和6.2萬，除了外貌較實際年齡年輕得多外，其身高也是焦點，程人富等人更不時以此開玩笑，童童曾公開表示：「我係一個151.45cm矮嘅人！」（受訪者提供）

圖中兩位身穿藍色球衣的仁兄好像有點面善，原來是《教束》裏飾演「奇行種」的余家溢（中間靠左）以及有份參加《全民造星II》的麥朗廉（中間靠右）。程人富說：「佢哋兩個其實都係我哋浸大電影學院High Dip嘅師弟，所以搵咗佢哋幫手，扮演籃球比賽嘅對手。」（受訪者提供）