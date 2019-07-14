《教束》登陸加拿大7.14首播　劉俊謙：這是屬於香港人的故事！

《教束》故事由「馬修書院」的學生會選舉開始，這家中學的學生會選舉向來都是精英班的囊中物，惟副林長林美芬（陳秀雯飾）想打破這種不明文規定，要求校中的合約老師盧文達（劉俊謙飾）協助來自非精英班的「不老騎士」參選，一場選戰風雲正式開始。（《教束》劇照）

好劇有好報！由黃智揚執導、陳志發監製的ViuTV劇集《教束》，雖然在香港政局極為動蕩的2019年6月首播，不過憑其劇本紮實、主線清晰，加上貼地劇情，以及用心設計的人物性格，自播出以來，網上討論度有增無減，更有很多劇迷力讚多個故事橋段有如預言書般反映現實，堪稱ViuTV開台三年以來最出色的自製劇，亦是2019年上半年必看的年度港劇。



此劇雖然已於上星期五（5/7）播出第20集大結局，然而有大批慕名煲劇的新觀眾於過去一星期「追落後」，「鄧學囂」唐浩然、「莊子」周漢寧、「為食妹」鄧麗英等劇中年輕演員的媒體專訪亦陸續出爐，加上由製片劉海林（Herman —— 即飾演盧Sir與Yoyo睇樓時在旁的那位地產經紀）費盡心思製作的「教束WhatsApp Stickers」亦告上線，粉絲爭相下載廣傳，令《教束》熱潮得以持續。

遇上黑色六月，香港局勢動蕩，《教束》於這個時候首播可謂「錯有錯着」，亦令一班年輕演員備受注目，當中包括飾演「鄧學囂」的唐浩然（圖中），以及飾演「莊子」的周漢寧這對Hehe CP人氣急升。（《教束》劇照）

學生會選舉之後，《教束》故事的下半部份將會講述由廖啟智飾演的校長梁文海，一心計劃將這家位處屋邨的政府津校變成直資，結果掀起一場學生抗爭運動。（《教束》劇照）

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衝出香港登陸加拿大 導演黃智揚：全世界嘅觀眾都會明！

而令劇組更感振奮的消息，是這套小本製作於周日（14/7）正式登陸加拿大，於粵語收費頻道「新時代電視」第一台播出，當地時間每逢周日播放兩集，緊接剛剛播畢、另一套ViuTV自製劇《婚內情》，據知同一時段以往是播放韓劇，而絕大部份於「新時代電視」播放的劇集都是無綫劇集，所以今次《教束》在當地播放意義重大。

知道劇集能夠衝出香港，導演黃智揚有幾句說話送給當地觀眾：「加拿大嘅觀眾，Enjoy the show！好高興《教束》能夠衝出香港，希望作品可以去到更遠，雖然劇集裏頭只係講緊香港故事，不過我諗角色所面對嘅嘢、佢哋嘅心態，係全世界嘅觀眾都會明嘅。」而男主角、飾演盧文達的劉俊謙收到消息後亦相當興奮和感動。「呢個係屬於香港人嘅故事，係一套港式喜劇、關乎香港人嘅迷失與成長。」

來自「馬修書院「非精英班」的「不老騎士」，自從宣布參選學生會選舉後，民意調查一直被另一候選內閣「OASIS」拋離，而負責帶領他們的中文教師盧文達，竟然想出以一味咖喱飯成功扭轉戰局。（《教束》劇照）