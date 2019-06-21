已播出兩個星期的ViuTV校園劇《教束》，劇中飾演「林副校」（林淑芬）的陳秀雯，乍看儼如客串，戲份遠遠及不上劉俊謙飾演的中文科合約老師盧文達，以及由岑珈其等一班年輕演員飾演的馬修書院高中生，不過這場「馬修風雲」 ── 由非精英班學生組成的「不老騎士」，試圖衝擊學校多年來只准精英班參選學生會的傳統，亦即整個故事的開端，幕後的策劃者正是「林副校」。事實上，往後集數「林副校」出場的機會只會愈來愈多，事關《教束》在學生會選舉結束後，將會進入下半部份，講述廖啟智飾演的校長梁文海，決定要提前將馬修書院這家屋邨學校轉為直資，藉此令學校保持Band 1排名，身為第一屆馬修書院畢業生的「林副校」認為此舉有違母校創立有教無類的創立理念，誓要力阻，可惜她身處弱勢，無計可施下只好語重心長的向一班家教會成員和學生理事陳情，冀在最後一刻出現轉機，掀起全劇另一高潮，陳秀雯坦言演這場戲時過份投入，牽動了真感情。「我過嚟本來唔係演感情劇，但呢一場戲，我係有郁動到自己嘅情感，印象幾深刻。」 撰文：游大東

今晚（21／6）播出的《教束》第十集，梁校長跟林副校說要提早在馬修學校轉為直資：「我唔想再等！」意味劇情來到下半部。參考《教束》的人物設定，「林副校」林淑芬小時候家境清貧，幸好升中時遇上馬修書院收生，有教無類，不分貴賤，是其創校宗旨，而「林副校」亦因而獲錄取，並順利成為第一屆畢業生。多年來，她一直感激當年馬修書院的栽培，長大後矢志母校任教，憑其實力慢慢攀上副校長這個位置，而上任後的首要目標，正是力阻校長梁文海將馬修轉為直資學校的鴻圖大計。

在梁校長的價值觀裏，學生只不過是投資產物，只着重學校的增值率，不知不覺間已將學生標籤、分類，對於一些「無可救藥」的「壞學生」完全放棄，只願意投放資源精英學生，按此思維，他要將馬修書院轉為直資絕對理所當然，惟「林副校」誓要阻止，因為馬修書院位處公共屋邨，入讀的學生大多來自基層家庭，而眾所周知，直資學校收費高昂，此舉變相趕走這班窮學生，完全違背馬修當初的創校理念，這一點令林副校和梁校長之間產生矛盾，成為兩派。

《教束》劇情即將進入下半部，講述梁校長（廖啟智飾），打算將原本屬津校的馬修書院改為直資，作為第一屆「馬修」畢業生兼現任副校長的林淑芬（陳秀雯飾，圖右）認為此舉有違創校理念，決心阻止，可惜一直處於弱勢，只好向家教會和學校理事陳情，秀雯姐認為演這一幕戲最教她難忘。（《教束》劇照）

《教束》是陳秀雯與廖啟智事隔9年後再一次合作，對上一次合演的作品是內地劇集《跟紅頂白大三元》。今回二人在《教》劇裏飾演校長和兩位校長，劇力大爆發，不過智叔笑言，今次的主角其實是一眾年輕演員，他倆只是陪襯。（ViuTV提供）

演《教束》最難忘的一場戲 陳秀雯：郁動到我嘅情緒！

早前在《教束》的記者會上，遇上飾演「林副校」的陳秀雯，她坦言參演這套劇最難忘、最令她感動的一場戲，正是說服家教會成員和理事，不要將馬修書院由津校變成直資。「呢場戲係話智叔要推行某一個制度（轉直資），而我係好想推翻，但其實我係喺一個弱勢入面，我嘅能力唔高，但我就要講一番說話，去感動當場嗰啲家長教師會嘅人，同埋學校理事。」

秀雯姐指，當初見到這場戲的劇本時，已透過文字描述，感受到那種力量，但去到真正埋位的時候，那種滲入了「林副校」成長背景的演繹，竟不自覺的牽動真實情感，「我嘅角色係喺呢間學校長大，所以當我將自己喺呢間學校讀書、成長嘅感情擺入去講呢段對白嘅時候，對我而言都幾深刻，因為呢套劇，好多時都係劇情戲，即係你做副校長，都係離唔開嗰啲模式，但你係話去到郁動到自己感情嘅，就係呢一場戲。」她笑言參演《教束》，本來就不是要演感情戲，但最終還是守不住這條線。

《教束》的前半段，劇情圍繞馬修書院的學生會選舉，隨着選舉結束，故事進入下半部，於校內相當強勢的梁校長（廖啟智飾，圖中）勢要將「馬修」轉直資，與奉行精英主義的梁智揚（朱栢謙飾）組成強而有力的「建制派」，林淑芬（陳秀雯飾）雖然身為副校長，但一直處於弱勢，到底最終「林副校」能否阻止梁校長的鴻圖大計。（《教束》劇照）

跟陳秀雯對手戲甚多 劉俊謙認學到嘢：知道咩叫精準！

由1979年入讀麗的電視藝員訓練班開始，陳秀雯轉眼已入行40年，對她而言，演繹任何角色幾乎沒有難度，因為身為演員是否專業，關鍵在於離開幕前，回歸現實生活時，有沒有好好觀察，留意周遭的人和事，而非臨急抱佛腳。秀雯姐謂：「我哋無時無刻都觀察緊身邊嘅人，做演員本身嘅習慣就係，無論睇電影好，喺生活入面又好，你可能都會將身邊一啲人嘅特色記咗入腦，你唔係等到你要去演校長嘅時候先走去做資料搜集，可能我哋老餅喇，演得耐喇，就有好多資料喺個腦度，咁『林副校』都唔算係一個好複雜好有深度嘅角色，所以我都仲可以處理得到。」

跟陳秀雯在《教束》裏甚多對手戲的劉俊謙，早前接受專訪時，力讚秀雯姐在鏡頭前從容不迫，獲益不少。「（演得）好準確呀呢個人，咩叫唔多唔少，不溫不火，就係Amy姐，首先佢好了解鏡頭呢樣嘢，你有時會覺得，吓，嘩，真係淡淡然㗎喳，但係夠晒喇，你就知道咩叫精準！」劉謙說秀雯姐另一個使他「學到嘢」的，是對方的準備工夫，記得他第一天埋位，就得跟她拍罷幾場二人對話的戲份，「你見到佢有本自己嘅Notebook，佢寫晒啲Notes，去到做的時候，你會覺得佢……佢會同導演、同我討論，有會預留空間，但佢會首先有啲嘢會自己設計好咗先，咁佢帶住呢種設計呢，就變咗可以同人喺諗法上有得碰撞，我最Impressed嘅就係佢呢種Preparation。」劉謙坦言，去到現在，有時候拍戲都會像秀雯姐作這種事前準備。

陳秀雯飾演的「林副校」要脅劉俊謙飾演的盧Sir需另組學生會競選內閣，是為《教束》的故事開端，劉俊謙形容，雖然第一次跟秀雯姐合作，已獲益良多，包括明白到，做一位專業演員是需要自行做筆記。（ViuTV提供）

劉俊謙指，第一天跟秀雯姐演《教束》，便需要完成大量對話戲份，對方埋位之準備工夫做足，令他印象深刻。「「（演得）好準確呀呢個人，咩叫唔多唔少，不溫不火，就係Amy姐，首先佢好了解鏡頭呢樣嘢，你有時會覺得，吓，嘩，真係淡淡然㗎喳，但係夠晒喇，你就知道咩叫精準！」（《教束》劇照）

做演員必需做筆記防穿崩 紀錄服飾裝扮角色情緒

在記者會上，我跟劉謙在秀雯姐面前重提此事，秀雯姐聽罷立刻反問：「我由第一套劇開始（《新變色龍》，1979）就有做筆記㗎喇，筆記係演員要做嘅嘢嚟㗎嘛，你冇做嘅咩？」劉謙回應：「我有，但冇你做得咁多啫。」我好奇當年有誰教導秀雯姐埋位前要做筆記，她說完全是自學得來。「冇人教㗎噃！你做主角就要做筆記㗎啦，哈哈哈，但好多演員唔一定會做呢本簿㗎！」秀雯姐笑指自己入行多年，很多人都視她為「怪物」，我認真的說不相信，她再解釋：「劇集呢，係跳拍㗎嘛，係咪先，我好衰嘅，我唔信人㗎，佢哋（PA）Mark咗都好啦，我自己都會Mark一次，Mark晒我着咩衫、戴咩耳環、着咩鞋，咁大家一拼埋，兩個都一樣咪冇事囉，但大家唔對嘅時候，你就知道出咗問題。」

秀雯姐如此執着要做筆記，是因為尊重自己，更尊重電視機面前的觀眾。「以前我哋細個學戲嘅時候，好憎個畫面見到自己喺間房（走）出嚟，變咗第二件衫㗎嘛，咁係好丟架，所以我對呢樣嘢好執着。」她說由十多歲入行開始已做筆記，內容除了每場戲需要穿上的衫褲鞋襪和佩戴的首飾外，更重要的是角色於不同場次的情緒轉變，「其實（做筆記）最重要都唔係紀錄連戲衫，因為而家大家都真係好專業㗎喇，但情緒呢樣嘢，係冇人幫你紀錄㗎，即係你跳拍嘅時候，例如我今日拍行出房，但之後喺廳嘅嗰場戲唔係今日拍㗎喎，可能係三個禮拜之後拍，但你點樣將呢樣嘢記返呢？當喺一套劇入面，好多場戲都有你嘅時候，你有幾粒字Mark低咗，就可能搵返嗰個畫面出嚟，唔係嘅話你會好飄，你個腦入面會有好多『散片』，唔知喺邊度執返條線出嚟，呢個係我嘅習慣。」

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陳秀雯已有多年沒有參演港劇，被問到今次演出《教束》有何感受時，她說：「每個年代都應該有屬於嗰個年代嘅校園片，我讀書嘅時候，好似好多呢種劇嘅，而家係愈嚟愈少，我哋而家睇嘅校園片，都係日本嘅或者係韓國嘅，香港呢？就算拍咗出嚟都係唔係校園片嘅校園片，因為演員嘅關係。今次我一入組，見到全部都係學生，個感覺就係，如果佢哋劇本入面嗰啲內容都能夠Deliver到出嚟，就真係一套好校園嘅校園片！」（《教束》劇照）

「迷妹」上身 陳秀雯：我係鍾意曹承佑㗎！

《教束》與《退休女皇》兩套ViuTV自製劇於同日（10／6）首播，兩套劇雖然都是圍繞年輕人，惟相差甚遠，不過細心發現之下，原來有一個不為人知的共通點，就是兩套劇的女主角 ── 陳秀雯與景黛音竟然都是「韓星迷妹」！之前已有報道講過，ViuTV之所以能夠請到景黛音復出參演《退休女皇》，是因為她極之喜歡韓國男團SHINee成員之一泰民，而ViuTV製作部副總裁金廣誠承諾，邀請對方來飾演他新劇中的兒子，無奈因為鐘鉉自殺身亡，泰民心情未能平復，加上劇集拍攝時，遇上SHINee要到日本開演唱會，結果《退》劇中的兒子由泰民變成現在的姜濤，想不到原來秀雯姐近來同樣愛上韓星！

「佢嘅演技，係同一般韓星唔同！」秀雯姐說。話說，就在我跟秀雯姐傾談的時候，《教束》的監製陳志發走過來，她突然「跳Tone」的問陳志發：「有冇睇韓劇《Life》呀？」陳志發搖搖頭，秀雯姐大表驚訝：「吓？你冇睇呀？」我以為她因為喜歡李棟旭，才會追看《LIFE》，「唔係李棟旭好睇，係曹承佑好睇，韓星呢，我係鍾意曹承佑㗎！」現年39歲的曹承佑，是韓國實力派演員，出道將近20年，曾多次奪得影帝殊榮，又獲封「百想視帝」，當中最為港人熟悉的，相信是與孫藝珍合演的電影《假如愛有天意》（2003），而令他晉身視帝行列的，是tvN劇集《秘密森林》（2017），「我第一次睇曹承佑，正正就係睇《秘密森林》，之後就喺Netflix睇《LIFE》。」

曹承佑是韓國的實力派演員，演出電影和劇集外，更經常參演舞台劇和歌舞劇，其中成功吸引陳秀雯眼球的是《變身怪醫》，曹於劇中一人分飾兩角，分別是Jekyll和Hyde，過去15年，先後5度公演，甚受歡迎。（網上圖片）

曹承佑曾奪視帝影帝 演歌舞劇貴價飛最搶手

留意，秀雯姐說的「喜歡」，是相當認真的一回事，不止劇集，曹承佑的電影，無論大熱還是偏門，她都有看，而且能夠簡單說出優劣，「《假如愛有天意》係好好睇，《老千》（2006）我就覺得麻麻哋，有套好偏門嘅叫《搖滾70年代》（2008），係好粗糙嘅戲嚟，但都係好睇。」秀雯姐說，自己很少追韓星，為何曹承佑得其歡心？一個字：好！「佢演得好好，（好喺邊？）演技囉，我睇晒佢嗰啲好舊嘅戲，佢嘅演技同一般韓星唔同，我其實好希望（飛到韓國）睇佢演Opera，不過又聽唔明韓文，算啦，我喺YouTube有睇過佢演音樂劇《變身怪醫》（2015）嘅一個Segment，就已經覺得佢係一個好特別嘅演員，唔係一般人演戲嘅嗰種方法。」事實上，曹承佑自出道以來已演過至少廿多次歌舞劇，一票難求，尤其是那些售價最貴的門票，秀雯姐講的《變身怪醫》，曹承佑一人分飾兩角，由2004年開始，過去15年先後公演5次，亦曾於演出著名劇目《妖型樂與怒》（Hedwig and the Angry Inch）和《齊瓦哥醫生》（Doctor Zhivago）。