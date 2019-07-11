黑色六月，香港局勢動蕩，觀眾沒心情娛樂，睇電視只想追看新聞，由陳志發監製、黃智揚執導的ViuTV劇集《教束》偏偏選中這個「最錯誤」的時間首播，就連劇組台前幕後事前也沒有信心，不過好劇總算有好報，「反修例」抗爭持續，林鄭政府依舊態度傲慢，結果一幕幕劇情有如「預言書」呼應現實 ── 平庸學生力戰精英班出選學生會、「午飯自煮」爭取選民支持卻違反校內選舉條例、學生為反直資包圍校長座駕抗議、老師狠罵校長「一直以嚟你都只係想解決提出問題嘅人」、合約教師和學生會主席被校長威逼利誘轉駄撐轉直資、師生聯手要求校長下台 ── 名副其實「錯有錯着」，加上對白如「預言書」、選角精準，尤其是一批新演員形象鮮明，令《教束》成為ViuTV開台3年以來劇本最紮實、口碑最好的自製劇。幕前劇集好看，幕後其實有更多觀眾看不見的有趣資料，合共20項，《教束》粉絲可以視之為「珍藏版煲劇天書」。 撰文：游大東

【#1】馬修書院校名和校徽 投票日為9.28

《教束》的故事裏，無論人物設定、劇情和對白皆毫無保留地呼應現實，令觀眾很容易對號入座「搵位坐」，比如「馬修書院第39屆學生會投票日」於9月28日舉行，導演承認這個日子就是要令人想起2014年「佔領中環」的爆發點 ── 警方於金鐘夏愨道向群眾施放催淚彈驅散群眾。於是有人懷疑，劇中「馬修書院」這個校名和校徽是否也隱藏特別意思，惟導演笑指大家別想太多：「『馬修書院』呢個校名純粹亂改，校徽嘅設計呢就有Reference嘅，不過我都唔知係咩，哈哈！」

（《教束》劇照）

【#2】導演哼出4個音 莊子兩天完成馬修書院校歌

「馬修書院／馬修書院／全部精英好學生／全部品德學習都兼優／聽，老師講咩都聽！」上述幾句歌詞來自《教束》的「插曲」《馬修書院校歌》，由飾演教學助理Bonix的鍾雪瑩填詞，由飾演「莊子」的周漢寧作曲，「周寧」透露當初創作這首「校歌」的原因，是應《教束》幕後要求，為劇集建立聲勢，「導演組話想做啲宣傳活動，於是就搞咗個『校歌創作比賽』，但只係得我同鍾雪瑩參加，於是就決定一齊創作，後來我叫Yellow（導演黃智揚）用佢嘅方法去唱『馬修書院』4個字，就唱咗而家你哋聽到第一句『馬修書院』，我就用呢幾粒音去寫晒成首歌，鍾雪瑩佢就專登寫啲唔啱音嘅歌詞，就整咗呢首歌出嚟！」

所以這就解釋到，何以MV最後出現另一位作曲人叫「楊智煌」，其實是「黃智揚」的諧音加倒轉來寫。據知整首「校歌」由創作到完成錄音，時間甚短，「周寧」續說：「我用兩晚寫起咗首歌，之後鍾雪瑩就用一日填起份詞，之後再約咗一日出嚟錄音。」誰有份開金口？鍾雪瑩解答可以在MV找答案：「全部人都有份，好似只係用咗兩個鐘就錄起首歌！」而負責編曲的叫Hirsk，跟歌手林聰和KIRI T同屬何韻詩旗下Goomusic「One One Collective」的一份子。

（YouTube《馬修書院校歌》MV截圖）

【#3】 主線橋段創作靈感 源於松本哉「咖喱飯抗爭」

「午飯自煮」是「不老騎士」勝出「馬修書院」學生會選舉的轉捩點。黃智揚指出，《教束》的創作靈感源自學童自殺，「但大情節上嘅第一大原點，係煮咖哩飯，比選學生會呀，轉直資呢啲Idea仲早啲出現。」黃智揚說，學校飯盒難食是真實經歷，而煮咖喱則是看書而有啟發。「以前讀過兩間中學，其中一個真係啲低Form學生唔准出去食，要食難食飯盒，咁我負責『看飯』，真係見住佢哋浪費食物。第二，我睇過一本叫《素人之亂》嘅書，係一個左翼社運人士松本哉嘅半自傳，裏面講到佢大學嘅時候間Canteen都係難食嘅，但最難頂係佢哋又貴，仲不斷加價，松本哉忍無可忍，決定喺Canteen門口煮咖哩飯，挑戰權貴。」

（《教束》劇照）

【#4】美指巧手製作「不老騎士」頭盔

六款不同顏色、頂部插有兩條烏毛或絲狀盔纓的紙製頭盔，是《教束》裏一眾「不老騎士」成員為參選「馬修書院」學生會選舉站台宣傳時必定戴之物。現實中，這是《教束》美術指導洪芷清一手一腳用紙製作的道具，並可摺疊收藏，單從電視畫面看到已覺手工精美，導演黃智揚直言洪氏出品實在「偉大！」。

（《教束》劇照）

【#5 學校操場Wide Shot「種人」】《教束》製作成本有限，無法像坊間其他重頭巨製劇集那樣，邀請大量臨記演出這類大堆頭場面。所以《教束》導演黃智揚承認，在第3集和第9集出現的學生會內閣於操場早會站台的廣角畫面（Wide Shot）都是CG特效。「現場我諗只係得6份1真人企喺個操場度，其他係『種人』（行內CG複製人的術語）種出嚟！」（《教束》截圖）

【#6】導演印象深刻 主動邀請鍾雪試鏡

鍾雪瑩飾演的教學助理（TA）Bonix，是整個「馬修書院」裏理念和想法跟盧文達（劉俊謙飾）最相似的人，經常安慰盧Sir，是繼「林副校」（陳秀雯飾）之外，圍繞盧Sir身邊的另一道清泉。現實中鍾雪瑩是「叱咤903」商業二台的DJ「鍾雪」，現時逢周日晚和周一下午主持兩個個人節目《努力!!! 奮鬥!!!》和《309咤叱 — 嘻呵哈嘿》，曾經於2010年參加亞視舉辦的《亞洲星光大道3》，加入「張佳添隊」，最終於16強止步，但她的夢想不是唱歌，而是演戲。

「其實我一直係想做演員！」所以近年她一直尋找機會，包括2016年上映、陳志發執導的《點五步》，雖然沒被選中，卻成就她今次在《教束》演出的機會。導演黃智揚說：「鍾雪瑩喺《點五步》有Casting過，我好有印象，因為覺得佢好得意，做戲幾舒服，不過導演係發哥，佢覺得唔啱用。去到籌備《教束》，我嘅副導演喺Casting之前畀咗段佢拍嘅片我睇，令我Recall返自己我曾經都欣賞過佢做戲，然後就叫佢嚟Cast，並成功游說發哥用佢！」所以說，不斷努力，絕不放棄，總會等到機會降臨。

飾演教學助理Bonix的鍾雪瑩戲份不算多，然而她喜感超強，亦沒有很多新晉演員那種難以掩飾的生硬感覺，頗討人歡喜，值得擁有更多演出機會，讓她好好發揮。（《教束》劇照）

【#7 程仁富原本演鄧學囂？】無可否認，由搞笑藝人程仁富飾演的「狗榮」（周耀榮），絕對是全套《教束》最搶鏡的角色，不過原來劇本構思初期，他曾經有機會成為「莊子一生中最愛」的「會長」鄧學謙？導演黃智揚解釋：「我有忽發奇想過，用一個女仔做『賢仔』嘅角色，又或者試下叫程仁富演鄧學謙，不過都係諗下啫，哈哈！」倘若「狗榮」真的是「會長」，相信沒有人能夠接受，尤其是周漢寧，亦很難投入劇中當中。（《教束》劇照）

【#8 三位演員Casting即獲選】《教束》開鏡前曾在facebook發帖公開召募演員，導演黃智揚直言以下三位面試後，已覺得他們必須加入劇組：「公開Casting完咗之後，我同副導演佢哋一齊傾人選，有3個人係一致共識，而且係喺見到真人嘅Moment開始，就已經決定佢哋係不二之選，分別係神婆（盧蓁宜飾，圖左）、『為食妹』阿Mo（鄧麗英飾，圖中），同埋奇行種（余家溢飾，圖右）！」（《教束》劇照）

【#9 無錢請臨記全隊Crew落場扮學生】第二集開場這一幕分配學生會資源的戲份，除了唐浩然、周漢寧、李卓毅幾位演員外，全部都是《教束》的幕後團隊。黃智揚說：「冇錢請人嘛，所以全部都係Crew嚟，副導演、場記、助製、助美、助服、編劇、燈光，全部都坐晒落去，我都坐埋落去！」誰是導演本尊？會長鄧學囂左邊的那位就是了，而飾演男女童軍隊長的，就是編劇吳振忠，他亦有份飾演「馬修書院」校董會成員。。（《教束》截圖）

【#10 變態同學真身大有來頭】「Hello，我係阿K，我想知道你叫咩名......呢次係我第119次同你傾偈。」第5集甫開始，鄰校學生「K同學」在公園主動跟「啞同學」蔣蔓芝（麥可怡飾）搭訕，試圖表白，奈何遭她無視，懷恨在心的「K同學」於是叫多幾位同伴（肥仔釘與爆呔占@衝三小等飾）光天化日之下伏擊「啞同學」，一眾「不老騎士」見狀決定出手相助，賢仔（岑珈其飾）更因此受傷，為日後「啞同學」在學生會選舉期間自行為他們拉票埋下伏線。飾演這位口齒不清，性格帶點乖張的「K同學」的並非素人，而是剪接師梁焯霖，陳志發執導的ViuTV劇集《短暫的婚姻》就是由他擔任剪接總監，他亦是寫作人，經營專門和陌生人聊天的facebook專頁「陌樂偈」，近日埋首於ViuTV新劇《Me Too》的剪接工作。（《教束》劇照）

【#11】拍攝時間短得離譜 《教束》僅花38組煞科

《教束》總共有20集，黃智揚謂，2016年底開始構思故事，「應該係《三一如三》就播完，2017年就斷斷續續開始度下，都未正式動筆嘅，初稿係2018年5月，嗰陣時先寫起20集劇本，不過同而家出街版都差好遠，修改咗好多個版本，唔好問我有幾多個，哈！」黃智揚又指，原本這套劇是由擔任監製的陳志發執導，後來才決定由他接手，「後尾佢覺得個故仔原本Idea出自我，個風格又貼近我，所以畀我拍，可能佢拍就唔係而家咁輕鬆嘅類型。」

2018年7月22開機，原定9月16日拍攝完成，結果當天遇上超強颱風「山竹」襲港，延後至10月5日才煞科。全劇共20集，每集半小時，前後僅花了38組（每日8至10小時）便完成，參考無綫電視拍劇的慣例，一套每集長一小時的劇集，拍攝時間大約需要106組，打個「五折」（半小時計）都需要53組，言即《教束》較正常做法還要少15組，難怪黃智揚聽到我這樣說後大為驚喜：「Wow，我哋完成咗個不可能嘅任務！記得我嗰陣時見到（時間表）都真係驚，因為一日至少要拍10場，急到黐線！」

《教束》雖然很多情節都在學校裏發生，場景變化不大，然而劇本紮實，故事峰迴路轉，就算在極趕急的時間下完成，依然無損整體可觀度，是為2019年上半年必看港劇！（《教束》劇照）

黑色六月，香港局勢動蕩，觀眾沒心情娛樂，睇電視只想追看新聞，由陳志發監製、黃智揚執導的ViuTV劇集《教束》偏偏選中這個「最錯誤」的時間首播，就連劇組台前幕後事前也沒有信心，不過好劇總算有好報，「反修例」抗爭持續，林鄭政府依舊態度傲慢，結果一幕幕劇情有如「預言書」呼應現實 ── 平庸學生力戰精英班出選學生會、「午飯自煮」爭取選民支持卻違反校內選舉條例、學生為反直資包圍校長座駕抗議、老師狠罵校長「一直以嚟你都只係想解決提出問題嘅人」、合約教師和學生會主席被校長威逼利誘轉駄撐轉直資、師生聯手要求校長下台 ── 名副其實「錯有錯着」，加上對白如「預言書」、選角精準，尤其是一批新演員形象鮮明，令《教束》成為ViuTV開台3年以來劇本最紮實、口碑最好的自製劇，亦使劇中一眾演員人氣急升。（《教束》劇照）

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【#12】盧Sir與Bonix之間的曖昧不明關係

「盧Sir」盧文達與「馬修書院」教學助理Bonix（鍾雪瑩）總是曖昧不明，劉俊謙在《教束》結局派對時透露，編劇團隊最初構思劇本時，確曾考慮加插情節描寫他們的愛情關係，惟集數所限最終作罷。身兼編劇的導演黃智揚再詳細解釋箇中緣由。「由此至終，Bonix嘅定位都係Supportive嘅初心老師，同盧sir有強烈對比，可能喺Bonix角度係會少少仰慕盧Sir嘅，不過盧Sir只當佢係𡃁妹。同埋（編劇）唔畀佢兩個一齊，都係考慮到（之後）盧Sir（跟Yoyo，吳海昕飾）分手後，轉個頭就同另一個女仔一齊，觀眾會諗係咪見異思遷呢？加上Bonix又後生啲，所以我諗劉謙所講嘅『感情線』，係指當一個年輕，又傾得埋，又明對方諗咩嘅女仔出現喺盧sir身邊，會成為佢自己同女友分手嘅其中一個原因，但並不代表佢同Bonix兩個會喺埋一齊。」

「盧Sir」盧文達與「馬修書院」教學助理Bonix（鍾雪瑩）總是曖昧不明，比如第九集「不老騎士」勝出「馬修書院」學生會選舉，他倆立即興奮相擁，之後又面露尷尬；劉俊謙在《教束》結局派對時透露，編劇團隊最初構思劇本時，確曾考慮加插情節描寫他們的愛情關係，惟集數所限最終作罷。身兼編劇的導演黃智揚再詳細解釋箇中緣由。（《教束》劇照）

【#13 元氣彈一幕源於佔中？】第八集「DQ」，「不老騎士」因為「午飯自煮」活動違反「馬修書院」學生會選舉的「選舉條例」，但「腎仔」麥浩然（岑珈其飾）堅持繼續派飯，而這件事亦直接得罪午飯供應商，結果梁文海校長（廖啟智飾）需要開會決定懲處「不老騎士」，盧Sir（劉俊謙飾）無計可施之下，只好向林副校（陳秀雯飾）求救，林副校暗示可以發起群眾運動，於是盧Sir在上堂時，向劉奇源（蔡錫浩飾）等一眾初中學生教授「元氣彈」，整班學生於是在課後於會議室外抗議，舉高雙手，齊叫「不老騎士，為我做事！」有觀眾看到這一幕指嚇一跳，因為想起5年前佔領運動時學生抗議的畫面，然而導演黃智揚指，這一幕跟佔中無關，「其實係亂諗，因為我有《龍珠》情意結」。（《教束》劇照）

【#14 超級搶鏡的劉奇源】由蔡錫浩飾演的「馬修書院」初中學生劉奇源出場次數不算多，但甚得網民喜愛，討論度頗高，原來這次選角有段小故事。導演黃智揚在劇集造勢短片《馬修書院校園電視台》裏曾講過，去到要拍攝「午飯自煮」的戲份（第7集）當天，製作組仍未找到合適人選。「去到嗰日朝早都搵唔到呢個演員，咁就要搵額外嘅人，又叫臨演公司Send啲相嚟睇，甚至叫埋佢哋過嚟現場，但好多都唔啱。於是副導演周圍搵，就畀佢見到有間課室入面，有啲小學生喺度上緊堂，劉奇源呢，其實係另一間小學嘅學生，好似係小六，副導演立即衝入去，唔知點樣同佢交涉，因為人哋明明上緊堂。咁點解對方又肯演呢，因為佢唔想喺度補課，哈哈！」（《教束》劇照）

【#15】學生會選舉劇情有漏洞 王天城突然移民冇人知？

很多看過《教束》的觀眾都力讚故事貼地，劇本紮實，然而第9集卻隱藏一大漏洞！該集劇情焦點是「馬修書院第39屆學生會選舉」，因為精英班候選內閣「OASIS」成員之一王天城（凌健熙飾）在最後一輪投票時倒戈，令對家「不老騎士」以一票之差勝出。當孔兆秋（馬治飾）當場質問：「王天城，點解你要咁做？！」王天城解釋，競選學生會講求的是用心做實事，並非過份計算每一步的成效，臨走前更拋下一句：「對唔住呀，我聽日就移民㗎喇，再見！」

奇怪的事情來了，何以一個即將移民的學生，仍然要參選學生會？而其內閣成員竟然事前全不知情？導演黃智揚解釋：「如果王天城唔自爆一直留喺度，劇情就一定會牽涉到OASIS『搵鬼』，（然後變成）OASIS杯葛佢，咁佢嘅戲又會多咗好多，我哋唔想太影響主線，但又唔可唔交代，因為觀眾一定想知呢個二五仔會點，所以我決定快刀斬亂麻整走佢，你可以話『有Bug』，因為呢個係時間所限嘅決定！」這亦揭開另一個劇本設計的秘密，王天城絕非為了這一幕「倒戈戲」而存在，「調番轉，開頭已經冇原因咁Set咗6打7（不老騎士 VS OASIS），真係冇原因，後尾發哥（監製陳志發）見到就話：『不如最尾投票有人二五啦！』」

王天城（凌健熙飾）在學生會選舉最後關頭倒戈支持「不老騎士」，只是簡單說一句：「對唔住呀，我聽日就移民架喇，再見！」便急急腳離開，試問移民如此大件事，怎可能在參選期間突然決定？而「OASIS」其他內閣成員又怎會全不知情？（《教束》劇照）

【#16 周寧創作莊子行為觸發編劇靈感】第18集，為食妹（鄧麗英飾）在學生會堂裏找到莊子的日記，寫了他對自己能夠成為「不老騎士」的感受，負責編寫這段劇情的是吳振忠，「呢場戲，係拍之前一晚我通頂飛紙仔寫起嘅，因為我見到『周寧』演『莊子』，佢為呢個角色揀咗寫日記呢個習慣，所以我就決定咁創作！」（《教束》截圖）

【#17 會長壁咚莊子有Jump Cut】心水清的觀眾不難發現，第20集「會長壁咚莊子」一幕有Jump Cut（跳剪），當莊子在情人節活動「如何在社交網站撰寫引人入勝的Hashtag」跟同學分享：「如果大家想自己嘅Hashtag，冇咁Bitchy，冇咁空泛，想睇落去有多番少少深度或者內涵嘅話，可以參考一啲作品嘅！」點知下一幕就變成有女學生要求「會長」（唐浩然飾）示範壁咚，感覺突兀，導演黃智揚承認這一幕剪走了很多內容。「中間太多人講嘢，好鬼長，我剪走晒！」（《教束》截圖）

【#18】拍劇時燒味飯又肥又難食 莊子被取笑身形暴脹唔連戲

在《教束》開播前的造勢短片《馬修書院校園電視台》裏，導演黃智揚被問到拍此劇時哪個困難最大時，無意中透露有人在拍攝期間身材走樣。「我覺得燒味飯真係一個好大嘅困難，我唔知製片點安排啦，其實係唔好食嘅，同埋係肥嘅，後來我發現喺拍攝《教束》嘅期間，整體上各人嘅身型同埋體重都係唔同咗，我真係覺得係同啲飯盒有關，有一個演員犀利啲，佢係變到唔連戲，可能之後出嚟做訪問，同入面嗰個佢係完全唔一樣。」

據了解，該名「肥到唔連戲」的事主是飾演莊子民的周漢寧，第20集醫院清醒一幕戲，其「包包面」尤其明顯，反觀他拍攝學校戲份（圖左）仍然尖面，有劇中人笑他：「佢呀，去到後來肥到運條褲都着唔落！」「周寧」「嚴重譴責」相關言論失實，「係脹咗嘅，但着到褲囉！」而飾演「為食妹」的鄧麗英則表示羨慕：「『周寧』佢就好啦，塊面尖，係側面先至會見到佢出事呀！」而「狗榮」程仁富則說：「應該個個都有笑過佢肥囉！」《教束》的演員真的很有愛。

細心看這幅圖，「莊子」周漢寧本身面尖，不過去到拍攝第20集醫院清醒戲份（右），跟之前拍攝的學校戲份（左），前者明顯是「包包面」，難怪遭全個劇組的人取笑。（《教束》截圖）

【#19 「林副校」結局失蹤有因】陳秀雯加入《教束》是ViuTV的決定，導演黃智揚力讚：「真係一拍即合，佢一埋位就已經Fit咗！」身為「馬修書院」林副校，為何在轉直資事件「壽終正寢」、梁文海校長（廖啟智飾）下台後沒有露面？原來同樣跟資源所限有關。導演解釋，最初構思結局（第20集第二節）時，曾有打算拍一幕林副校跟盧Sir會於校內情人節活動所有場囗穿插，一齊見證班學生成長的畫面，「因為結局係『炒散』，一日拍一啲，咁所以唔可能日日都會有Amy姐。」（《教束》劇照）

【#20 結局一幕揭示校長只是傀儡】《教束》大結局最後一幕，三位校董揭開真面目，甚有警世效果，張滿源（中）說：「等梁校長風波平息，丟淡幾年，我哋一定會捲土重來，睇下到時仲有邊個可以阻住我哋轉為直資，哈哈哈哈！」證明梁文海（廖啟智飾）只是傀儡，而飾演另外兩位校董的，分別是舞台劇演員齊籽湮（右），以及編劇吳振忠（左），吳在第二集已曾飾演男女童軍隊長。（《教束》截圖）