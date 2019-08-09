【包青天再起風雲】娛圈三大男星被封「陳世美」　張致恆成第四位

過去無論在任何一版有關《包青天》題材的影視作品中，均少不了經典案件《鍘美案》。而目前無綫現正熱播的《包青天再起風雲》亦都不例外，「渣男」代表陳世美為了貪圖榮華富貴而拋妻棄子的做法，睇到好多電視友嬲嬲豬。

而新版陳世美就找來黃子恆飾演，不少網友對於他出演該角色都大表最合適不過。皆因他過去渣男形象太深，被爆同人妻裕美有一段情之外，早年更被踢爆搭上內地女粉絲，疑似搞到對方懷孕又墮胎等新聞，壞男人形象定晒型。雖然黃子恆形象非常適合出演陳世美，但在現實生活中亦的確有三位藝人的感情生活令外界十分反感，導致他們被媒體冠以「陳世美」之稱，有一位的故事更同小說中的陳世美不謀而合添。

黃子恆飾演陳世美非常適合不過。（劇照）

現年51歲的前TVB小生魏駿傑，可以話是第一位被媒體冠以「陳世美」之稱的藝人。眾所周知，在1998年的時候由他主演的《陀槍師姐》播出，當時在劇中他同滕麗名相愛，沒想到在戲外的他們因戲生情最終發展成情侶交往，而這一段戀情一走就是9年。當外界認定他們會修成正果的時候，沒想到他在內地拍戲的時候搭上女大學生張利華，背著滕麗名出軌，最終這一段情在2017年宣告結束，隔年他就同張利華註冊結婚。

當年他們被睇好會修成正果的。（微博圖片）

正正因為9年情比不上幾個月認識的女大學生，外界一直責罵魏駿傑浪費女方青春多年，不早點給予對方名份，紛紛覺得他是始亂終棄的男人，因而被外界形容是「陳世美」。另外，據指他婚後仍有同滕麗名聯絡，更發短訊暗示要求復合，此舉動更令人覺得他被冠以「陳世美」之稱是沒有錯的。

魏駿傑目前一家三口過得幸福。（魏駿傑微博圖片）

而有「才子」之稱的倪震則是第二位被媒體稱為「陳世美」的人。他在2008年底的時候，被媒體影到背著拍拖多年的女朋友周慧敏在夜店尋歡，同一名女大學生叫張茆激吻，事件曝光之後外界紛紛指責他是「當代陳世美」，實在對不起拍拖19年之久的女友。

眾所周知倪震身邊不乏女伴，雖然外界已經一早標籤他為花花公子，但他一直只對周慧敏用情，外界一早已經視他們為夫妻。雖然同居多年沒有簽署結婚，但生活已經形同夫妻。沒想到夜店激吻之事後，不禁令許多少粉絲覺得他是出軌，花花公子真性情終於大露，有一種不忠不義的小人感覺。但最後周慧敏都原諒他，二人更在隔年2009年結婚。

倪震曾被媒體封為「當代陳世美」。（視覺中國）

除了魏駿傑﹑倪震之外，現年42歲的陳山聰亦曾被稱為「陳世美」，不過他就是「新世代陳世美」。據媒體指出陳山聰在2010到2011年間為了追求「賭王」何鴻燊之女何超雲，而同有10年關係的髮妻離婚。因此他被指貪圖榮華富貴一心做「駙馬」，當時因為離「駙馬」之位不遠，屢傳他工作態度差﹑氣燄過人令許多人睇唔過眼。可惜這一段情只是維持了短短兩年，女方就提出分手了。面對這一段情，陳山聰亦曾講到自我沉溺了一段時間，靠著運動拾回信心，亦令他明白到踏實做人的重要性。

陳山聰當年離「駙馬」之位不遠。（視覺中國）

事實上，《鍘美案》中的陳世美為了貪圖榮華富貴，利慾薰心想做「駙馬」的關係而不惜糟糠妻兒，甚至於將他們趕盡殺絕。這一段故事同陳山聰就最為相似。不過他們都已成過去，皆因新一代「陳世美」非張致恆莫屬，皆因他暪著現任女友梁皓恩同女粉絲區燕雯育有一子，而且這件事梁皓恩完全不知情，之後更牽連出「一腳踏五船」的疑雲，他的形象大跌已經被標籤是壞男人。