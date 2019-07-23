有Angelababy就係爛劇？《我的真朋友》遭負評　成5大爛尾劇之一

2019上半年陸劇卡司強大，林依晨、陳喬恩等眾多男神女神回歸，但是人氣卡司終究敵不過爛尾的摧殘。哪些是上半年讓觀眾失望的爛尾陸劇呢？

2019上半年的陸劇讓許多劇迷十分期待，眾多人氣女星回歸螢幕，像是林依晨《小女花不棄》、鄭爽《青春鬥》、趙麗穎《知否知否應是綠肥紅瘦》等，但其中許多熱門劇都不符劇迷期待，不是以爛尾收場，就是劇情線太過雜亂。以下這5部讓粉絲期待落空、追不下去的上半年陸劇，你追了幾部呢？

有Angelababy就係爛劇？即睇5大爛尾陸劇▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》蒐集網友討論數據，分析討論度較高的五部陸劇（《小女花不棄》、《獨孤皇后》、《青春鬥》、《我的真朋友》、《築夢情緣》）的網路聲量（分析期間 : 2018/07/19~2019/07/18），可以看到《小女花不棄》的網友討論度大幅領先，23698筆資料佔了將近60%網路聲量，而《獨孤皇后》則為第二。

《小女花不棄》受關注全因爛尾？點圖放大5大爛尾陸劇數據分析▼▼▼

《小女花不棄》聲量最高的時期就是在大結局播出後的兩天，在網上掀起熱烈討論，當天網友留言與新聞報導就破千則，網友紛紛黑特（hate）結尾「編劇你有事嗎？」、「怎麼會這樣」、「我到底看了甚麼」。《獨孤皇后》在開播時的討論聲量極高，可以看出網友對這部劇充滿期待，然而後續因劇情設定等原因，而導致話題度逐漸消失。

另外，在網友好感度的部分，這五部陸劇的正面評價一開始都蠻高，顯示出網友對卡司、劇情的期待。其中《小女花不棄》獲得最多12952筆正面討論，但由於受「爛尾」影響，負面評價也升高到1504筆，使得整體的正負口碑比（P/N值）偏低。反觀正面討論僅有2352筆、比較不紅的《築夢情緣》，以相對較少的負面評論，逆轉了正負口碑比（P/N值），脫穎而出略勝其他四部的網友品評。

延伸閱讀：

女主不愛的話「讓我來」！爆紅陸劇裡的「超優男配角」揭曉

晨神再發威！新劇6天破《延禧》紀錄 3大看點讓劇迷狂敲碗！

2018下半年20大陸劇「沒看會哭」！網友激推前3名竟都有這兩字

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】