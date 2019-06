CLC莊錠欣Elkie更新IG動態　一句英文寄語為港人打氣？

香港近日因反對香港特區政府推行「《逃犯條例》修訂」,於周三(12/6)發起大型的罷工罷課行動,雙方爆發衝突外更演變出流血事件,令人心痛。多位藝人都有透過各個渠道,為港人打氣加油。而正以韓國女團CLC一員活動的Elkie莊錠欣,今早(13日)則在個人IG上傳限定動態,似乎想以一句英文寄語替大家打氣?

Elkie所屬的組合CLC正值新歌《ME》宣傳期,今早她就在個人IG上傳一則限定動態,以電視台做背景並寫上「Mcountdown」,告訴粉絲她們已抵達音樂節目現場。可是眼利的粉絲發現照片右下方,Elkie用英文寫上「Everyone please take good care of yourself」。雖然Elkie未有寫明對象,可是鑑於香港發生的大型事件,加上莊錠欣香港人的身份,難免也會令人聯想到她寄語與港人打氣。不少CLC香港粉絲也有轉發Elkie的動態,可是為了保護偶像,也沒有講明針對甚麼事件。

Elkie今早在IG更新限定動態。(IG/@chongtingyanelkie截圖)

由家燕媽媽一手提攜,Honey Bees及童星出身的Elkie,即使到韓國發展後也一直心繫香港。出道後曾與成員丞延一同返港,更特意回到「老家」TVB為薜家燕撐場,又探訪馬國明等曾合作的演員。Elkie未有個人IG前,也不時在組合的官方IG上,用繁體中文與香港粉絲溝通,一直被讚不忘本。

Elkie雖然正在韓國進行活動,但相信她亦關心到香港近日發生的大事。(IG/@chongtingyanelkie)