【包青天再起風雲】宋代官妓賣藝不賣身　官員富豪改為蓄養家妓

無綫熱播的《包青天再起風雲》，劇中妓院「解語軒」老闆，陳自瑤飾演的水玲瓏，表面是龐太師情婦，實則是遼國奸細，故事發展留待劇迷慢慢追看，但劇中加入青樓女子角色，原來不止是劇情需要，更加北宋妓女盛行大有關係，甚至由官妓發展至家妓，以滿足自己慾望。

陳自瑤在劇中飾演妓院老闆娘水玲瓏，真正身分是遼國奸細。（劇照）

包大人如此正氣，出名清廉，當然不會到風月場所，但其他官員卻本著「食色性也」，大嫖特嫖，屢禁不絕，而始作俑者，竟然是宋太祖趙匡胤，原來宋代承襲唐朝，有不少官妓，而太祖下令開封府夜市不禁，令經濟活動時間拉長，而娛樂場所亦愈開愈多。

宋代仁宗後加強禁止官員狎妓，隨之開始發展出家妓，即是官員富豪在家蓄養妓女。（劇照）

官員每有飲宴喜慶，都會習慣叫官妓歌舞佐酒，但官妓是被官府編入樂籍，大多數賣藝不賣身，而要一親香澤，則往往要熱烈追求，甚至一擲千金，獲取對方歡心，並非明買明賣的交易，而仁宗以後，開始對官員宿娼加以限制，在公務以外被捉到狎妓，要貶官及調職，亦因此衍生出「家妓」，由官員在家中蓄養，當然在家就寬鬆得多，家妓要獻技及獻身。

包大人最大對手是龐太師，其實龐太師只是虛構人物。（劇照）

除了賣藝不賣身的官妓，宋代也有沒有被官府承認編入樂籍的私妓，稱為「民妓」，較接近現代的妓女概念，以「茶飯店」、「包子店」、「散酒店」、「庵酒店」等掩飾，內裡有妓女長駐，房內設有床鋪，供尋芳客滿足私人慾望，跟官妓的地位性質完全不同。