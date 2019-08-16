【多圖】鹽酥雞千金同吉岡里帆撞樣？　為識女神整月幫襯結局係…

街上見到心儀的女孩子，大家有否勇氣開口認識對方？近日有台灣網民在批踢踢(PTT)出Post，表示自己到鹽酥雞店買宵夜，遇見了老板娘的女兒，外形似足日本女星吉岡里帆，希望能進一步發展，他整個月逢週末也到鹽酥雞店幫襯，對方卻始終未有正眼看他，基本上是零印象，該名網民急得發帖求救，究竟最後結局如何？下文自有分曉。

日本女星吉岡里帆外貌清純可愛，是不少男士心中女神。（吉岡里帆IG圖片）

以下是吉岡里帆高清美圖：

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近日一名男網民在PTT發帖，表示以往宵夜光顧的鹽酥雞店，平日都是老闆娘睇檔，但近日卻多了一名清純女店員，外貌似足日本女星吉岡里帆，其後得知女店員是老闆娘的千金，逢週末都會到店內幫忙，該名網民自此頻頻到鹽酥雞店，希望認識到女神，但一直不知如何開口，走出第一步，他試過每次落單逾百元，又專點較少人吃的冬菇、粟米，期待對方有一次記得他「你要跟上次點的一樣嗎？」但持續一個月下來，女孩只是當他普通顧客，沒有半點印象，所以該名網民發帖求救，向各方專家義士徵求結識鹽酥雞店女孩的方法。

男網民為結識女神，頻頻食鹽酥雞，但女神卻對他沒有印象。（PTT圖片）

該名男網民發帖，徵求結識女神方法。（PTT圖片）

有網民聲稱在台灣一名鹽酥雞店，遇上貌似吉岡里帆的老闆娘女兒。（吉岡里帆IG圖片）

鹽酥雞是台灣著名美食，想不到更會締結良緣。（網上圖片）

網民提供各種追求女神方法：

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男網民形容心儀的鹽酥雞女神，外貌神似吉岡里帆，至今仍有待查證，但各方義士體恤他的苦心，紛紛獻上追求女神妙計，「天天去門口裸奔，全國都認識你，包括老闆女兒」、「每次都全部來一份」、「天天吃，吃到有天在攤位前中風，她應該就會注意到你了」、「說要加辣，加到跟妳一樣辣」、「先跟他父母閒聊」。不過網民的方法似乎都是開玩笑，但如果真的靠每天幫襯鹽酥雞店結識女孩，相信未有進一步發展，該名網民已吃成一名肥仔，甚至健康也出現問題，得不償失。

以下是其他吉岡里帆高清美圖：